Colores para el vuelo de los volantes

Parece que la primavera estalla cuando el vuelo de un volante se mece sobre una ráfaga de color. Cuando la manga corta o larga, o la espalda al aire componen un traje entallado. Cuando un complemento encaja con la tonalidad de la tela. O incluso cuando la vanguardia se mezcla con el clasicismo a través de la innovación y la creatividad. La moda flamenca reúne tantas sorpresas y secretos como un diseñador quiera. Y ayer se pudo comprobar en la primera jornada de la pasarela Huelva Flamenca, organizada por la Agencia de Moda y Comunicación Kilah y en la que colabora Huelva Información.

Las Cocheras del Puerto reunió a unas 400 personas para llenar un aforo deseoso de disfrutar y ver las nuevas tendencias de la moda flamenca. Trajes largos o cortos, colores vivos o apagados, innovaciones atrevidas o la sencillez de los lunares protagonizaron la cita. La cita arrancó con el Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucía, y siguió con los diseñadores Calandria, Johanna Calderón / Nazaret Nieto, Isabel Araujo y Paco Prieto.

Javier Del Álamo (Dos Hermanas) con su colección Dulcinea; Fran Solís (Chucena) con Onuba; Andrea Cobos (Mairena del Aljarafe) con Asombro de Damasco; Lourdes Escot (Málaga) con El Paúl; Noelia Esquina (Lora del Río) con Lunares a la vida, fueron algunos de los diseñadores noveles que presentaron sus colecciones en Huelva Flamenca.

Noelia Esquina era la primera colección que presentaba en su andadura como diseñadora. “Tengo muchos nervios, ilusión y estoy con muchas ganas porque lo he hecho con mucho cariño”, explicaba antes de su presentación. Lunares a la vida, como no podía ser de otra forma, llevó los lunares como principales protagonistas en sus trajes de flamenca. “Creo que es lo más flamenco que hay”, señalaba en una colección con colores vivos como el rojo, el verde o el amarillo. “Vivo la feria como la mejor época del año y la colección es muy yo. Es lo que me pondría y es muy flamenca”.

Por su parte la obra de Lourdes Escot, El Paúl, estaba dedicada a su abuelo, que falleció hace dos años, y lleva el nombre de su campo. “Está ambientada en las gitanas antiguas, en el campo, en los trigales, en los olivos...”, explicó.

Para ambas diseñadoras las tendencias de la moda flamenca se van a basar en el volumen con trajes clásicos. Esa vuelta al pasado también se verá en los complementos como los pendientes redondos o los aros grandes. La flores serán muy variadas en ramilletes, coronas y diademas.

Calandria presenta una colección inspirada desde los años 20 hasta la actualidad

Seguido del Certamen de Diseñadores Noveles de Andalucía fue el turno de Calandria. Patricia Sánchez, la diseñadora con una trayectoria de quince años, llegó desde Granada por primera vez a esta pasarela. Calandria presentó Años de gloria que estuvo inspirado en la moda desde los años 20 hasta la actualidad. El rojo sobre todo, el turquesa, estampados, y el blanco y negro fueron algunos de los colores de la colección. La diseñadora apuntó que hoy en día dista mucho lo que se ve en las pasarelas y en las tiendas. “Los de pasarela se venden, evidentemente, porque son un espectáculo a la hora de desfilar, pero lo que se vende en tiendas en distinto”, apuntó.

La pasarela de moda Huelva Flamenca continúa hoy en las Cocheras del Puerto desde las 16:00 con los desfiles de Micaela Villa, Flor de Jara, Bella Elvira, El Madroñal, Úrsula Sánchez, Cinta Coronel y Revuelo-Ubaldo. La programación finalizará mañana con una pasarela infantil a las 13:00 y ya por la tarde las colecciones de Carmen Rodríguez, El Ajolí – con un desfile benéfico a favor de la Fundación Laberinto–, Adelina Infante y José Manuel Valencia.