Más de 1.500 escolares participarán en la V Semana de Cine Espiritual en Aqualon

Las instalaciones de Cines Aqualon han acogido la apertura de la quinta edición de la Semana de Cine Espiritual de la Diócesis de Huelva en la que, con el lema Ponte en camino participarán, hasta el próximo 24, escolares de centros educativos de toda la provincia.

El obispo de la diócesis onubense, Santiago Gómez, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, han inaugurado la presente edición, dedicando unas palabras a los alumnos que se han dado cita, junto al profesorado, en la primera de las sesiones de esta mañana. Vuelve así esta cita a las salas de cine este 2022 después del paréntesis del pasado año cuando, debido a la pandemia, la cita cinematográfica se desarrolló en formato online. También han asistido al acto de apertura la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo; el director de Aqualon, David Mallado; y el delegado diocesano para las Comunicaciones Sociales, Rafael Benítez, así como una representación de Cáritas Diocesana, a cuyos proyectos se destinará el donativo aportado por el alumnado.

El obispo de Huelva ha destacado que "es importante que los alumnos comprendan que el cine es un lenguaje y cómo leer ese lenguaje a través del cual se nos transmite un mensaje en las películas que han sido escogidas, el mensaje de Jesucristo y los valores del Evangelio, que son los que quiere transmitir la Iglesia, también a través de esta Semana de Cine Espiritual porque, aunque no se expliciten en una película, pueden estar presentes de muchas maneras".

Por su parte, el alcalde ha valorado la labor que desempeña Cáritas a la hora de "dignificar la vida de tantas personas y familias", estando siempre "al pie del cañón, no importa el ámbito ni el lugar que sea". En este sentido, ha subrayado que la entidad de la Iglesia Católica "ahora está con el conflicto de Ucrania, pero ha estado en la pandemia y está en el día a día de las personas que más lo necesitan, por lo tanto, esta Semana de Cine que va orientada hacia los jóvenes, que tiene fines solidarios -a través de esa labor imparable de Cáritas- y que organiza la diócesis, no solo hay que saludarla, sino agradecerla y reconocerla y yo me siento encantado de hacerlo".

Realizada también en otras diócesis españolas, la Semana de Cine Espiritual se estrenó en Huelva en 2018 y es impulsada desde hace años por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. La iniciativa cumple un objetivo de carácter educativo, ya que su público mayoritario es de niños y jóvenes que, a través de sus centros educativos, se acercan al cine para aprender a leer en las películas el mensaje trascendente, existencial y de valores que contienen; otra es la perspectiva divulgativa y reflexiva, porque consiste en un tipo de cine que no solo busca entretener, sino hacer pensar, mover los corazones y activar actitudes constructivas que muevan al cambio social; y, por último, una dimensión solidaria, puesto que los beneficios son destinados a los diferentes proyectos de Cáritas Diocesana.

Los títulos de las películas proyectadas son Valentina, Los Olchis, Rocca cambia el mundo, La Primera Navidad y Minari, destinadas a un público de Educación Infantil, Primaria, Secundaria o Bachillerato, según la edad recomendada. El donativo será de 2 euros por alumno. Tras visionar la película, se facilita al profesorado un material de apoyo elaborado desde la Conferencia Episcopal para que el alumnado pueda trabajar la película concreta en clase y favorecer así un diálogo en valores.