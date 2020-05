Coronavirus Huelva: Los sanitarios alertan que las pantallas no son eficaces

Ante el anuncio de la obligatoriedad del uso de las mascarillas a partir de este jueves, tal y como ha quedado publicado en el BO), el Distrito de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña ha querido lanzar un mensaje en pro de una mayor protección de la sociedad frente al coronavirus. De esta manera, en su cuenta de Facebook, ha hecho una advertencia respecto al uso de las pantallas que con alguna frecuencia, se ven por las calles.

El mensaje del distrito sanitario es claro: las pantallas no sustituyen las mascarillas, de manera que no son un elemento que las reemplace aunque para algunos sea más cómodo de llevar. El argumento del SAS es que “la enfermedad se trasmite por gotas y pueden salir por debajo de la pantalla. Lo que hace la pantalla es proteger de salpicaduras. De ahí que sea un elemento preventivo eficaz para los profesionales sanitarios, pero en ninguna de las maneras las pantallas evitan que pueda contagiar a otra persona si no se lleva puesta la mascarilla.

El Distrito Huelva-Costa y Condado-Campiña insiste en el hecho de que la desescalada no debe ser un pretexto para relajarnos y pensar que el virus ya un no es una amenaza, ya que “el virus sigue aquí. No hay vacuna ni tratamiento. De nosotros y de nuestro comportamiento social y hábitos higiénicos, depende que lo que ha sido una tragedia nacional, no se repita de nuevo”.

De este modo, siguen teniendo la misma vigencia las medidas de mantener la distancia de seguridad y evitar aglomeraciones; usar mascarillas quirúrgicas o higiénicas de fabricación propia para evitar contactos cercanos, la higiene frecuente de las manos con jabón o solución hidroalcohólica, toser y estornudar en el codo, no dar la mano… evitar tocarse la cara, nariz o boca, higienizar todo lo que entre en casa tras salir a la calle, respetar las normas que se establezcan en lugares públicos y comunicar la aparición de síntomas sospechosos telefónicamente a los sistemas habilitados (900 400 061 y 955 545 060), y aislarse en espera de recibir instrucciones y finalmente, evitar acudir presencialmente a los centros sanitarios salvo si es imprescindible.