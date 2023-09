Un paciente denuncia que espera una operación de vesícula en Huelva desde hace más de 500 días

Año y medio ha transcurrido desde que M. J. A. espera una operación quirúrgica en el hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva para la retirada de su vesícula biliar. 520 días "repletos de incertidumbre y miedo", expresa en este diario, toda vez que indica que "el tiempo de respuesta garantizado del procedimiento eran 120 días".

A M. J. A. se le ha dicho esta semana que "quizá" pueda someterse a esta intervención "a finales de año", un "quizá" que, asegura, no le da ninguna tranquilidad.

Sobre las listas de espera en intervención quirúrgica -cuyos últimos datos difundidos son del pasado junio de 2022-, desde la delegación territorial de Salud y Consumo aseguran que este septiembre se ha iniciado un nuevo plan de choque en el ámbito quirúrgico "para dar respuesta a la lista de espera en Cirugía y otras especialidades".

M. J. A. trabajaba como funcionario en Huelva, pero un infarto sufrido en mayo de 2018 le obligó a una jubilación anticipada. Padece insuficiencia cardíaca y, según explica, "no aguanto medio día porque tengo el cuerpo ya débil. Tengo que tomar 12 pastillas diarias".

Su tratamiento no obedece únicamente a su insuficiencia cardíaca, pues también padece pancreatitis, de ahí que sea necesaria la retirada de la vesícula biliar para "evitar nuevas inflamaciones en el páncreas". "Tengo miedo de no operarme porque tengo conocidos que han estado ingresado por esto mismo y han sufrido mucho en el hospital".

Fue diagnosticado de pancreatitis después de notar "un fuerte dolor en el estómago". Esto le alertó, fue a su médico de cabecera y le derivó al especialista. La solución estaba, según se recoge de su historial médico, en la anteriormente mencionada operación".

Es por ello que M. J. A. asegura "estar en vilo", dado que cualquier dolor me hace dudar. De hecho, añade, "tengo dolores, menos graves que el primero, pero que me ponen en alerta", algo que psicológicamente "me hace polvo", lamenta.

Esta persona considera que 520 días de espera son "muchísimos" y denuncia en una reclamación al hospital la larga demora que está sufriendo.