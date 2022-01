La oscuridad de la Edad Media en Europa

La fantasía épica es el motor del manga titulado Berserk, creado en 1988 por Kentaro Miura, autor que a sus diez años publicaría sus primeros trabajos, Miuranger y The Way to the Sword, en la revista de su colegio; a sus diecinueve años, ingresa en la Facultad de Bellas Artes, y su prueba de admisión, la obra Futanabi, le vale una nominación como Mejor Nuevo Autor por parte de la revista Weekly Shōnen Magazine, de la editorial Kodansha. En 1989, Kentaro Miura, en calidad de autor revelación, presenta a esta misma editorial una propuesta de serie bajo el nombre de Berserk Prototype, pero quedaría en hibernación mientras el joven autor pasaba a publicar la obra Oh-Roh, el Rey Lobo en el magazine Japanese Animal House, de Hakusensha, uniendo fuerzas con el guionista japonés Buronson, creador junto al dibujante Tetsuo Hara de El Puño de la Estrella del Norte.

El éxito de Oh-Roh, el Rey Lobo llevaría a Kentaro Miura y Buronson a producir la precuela, La Leyenda del Rey Lobo, y a la colaboración de ambos en un nuevo proyecto conocido como Japan. Sería entonces cuando la revista Japanese Animal House comenzase a publicar Berserk, convirtiéndose en un éxito en Japón, Estados Unidos y otros muchos países. En 1997, Berserk sería adaptado al anime por Naohito Takahashi para el estudio de animación Oriental Light and Magic.

El protagonista, Guts, es un mercenario cazador de demonios, con un brazo artificial y una espada más grande que él mismo, un solitario guerrero con una cruzada personal contra las fuerzas de la oscuridad, acompañado por el elfo Puck. Descubriimos su pasado como huérfano, su formación como guerrero...

Berserk es un seinen manga ambientado en la Europa medieval, repleto de combates a muerte, magia negra, damiselas en apuros y monstruos lovecraftnianos. Berserk tiene un gran manejo del ritmo, una genuina caracterización de personajes y una fluida narrativa, influidas por la cultura occidental. El manga y la idiosincrasia japonesa se mezclan con el conocimiento cinematográfico, literario y arquitectónico de origen europeo del que hace gala Kentaro Miura.

Kentaro Miura toma como referencia localizaciones y monumentos del mundo real, como la Mezquita de Estambul en Turquía, el Templo de Meenakshi en la India, la Fuente de Neptuno en Italia, la estatua de Cristo Redentor en Brasil y el Castillo de Coca, la Muralla de Ávila y la Mezquita de Córdoba. Kentaro Miura ha reconocido la influencia estética de Gō Nagai, el creador de Mazinger Z, y también la de cineastas como Sam Raimi y Tim Burton. Cómo no, su experiencia de trabajo al lado de Buronson le marca, y su obra El Puño de la Estrella del Norte recuerda a Berserk.

El argumento bebe de películas como Excálibur, de John Boorman; Conan el Bárbaro, de John Milius; Los Inmortales, de Russell Mulcahy; y Los Señores del Acero, de Paul Verhoeven; esta última la homenajea Kentaro Miura con planos y situaciones muy parecidos a las de dicha película y Rutger Hauer, protagonista de la película de Verhoeven, es el modelo físico a la hora de dar vida a Guts, así como la interpretación del actor en Sangre de Héroes del director David Webb sirvió como modelo del carácter y la personalidad. Pero la inspiración de Guts también tiene un curioso precursor histórico: Götz Von Berlichingen, caballero alemán que vivió entre los siglos XV y XVI, apodado Mano de Hierro debido a la prótesis que empezó a utilizar tras perder su mano derecha en la guerra; un artilugio que resulta ser todo un logro tecnológico de la época, pues permitía a su poseedor empuñar una espada.

Kentaro Miura ha mencionado en muchas ocasiones la importancia en su obra de The Guin Saga de Kaoru Kurimoto, serie de novelas fantásticas publicadas ininterrumpidamente desde 1979 con la intención de establecer un Record Guinness como el trabajo de fantasía más largo jamás escrito por un solo autor. En el concepto de la fantasía oscura que se maneja en Berserk, habría que mencionar también a H. P. Lovecraft y a Clive Barker. Berserk es una historia cuya evolución es notable y contentará a los aficionados a la fantasía épica por sus dosis de acción, aventuras y emociones fuertes.

