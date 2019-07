Los 2.000 opositores de Huelva a maestro sabrán el 6 de agosto sus destinos

Las oposiciones al Cuerpo de Maestros que se celebraron hace un mes, siguen su curso y para el día 6 del próximo mes se sabrán los destinos definitivos de aquellos candidatos que hayan conseguido plaza. Entre ellos estarán los que aprobaron y hayan sido considerados aptos para ocupar esas plazas, entre los 2.342 candidatos que estaban inscritos en Huelva para presentarse a esta Oferta Pública de Empleo (OPE).Según se explicó desde el sindicato Ustea, el 6 de agosto será el día en que estos docentes sepan ya dónde ejercerán su actividad el próximo curso 2019/20 y lo harán en calidad de funcionarios en prácticas. Será por lo tanto, ese día cuando se sepa cuántas de esas plazas a cubrir se harán en los centros docentes de la provincia.

Precisamente ayer, la Consejería de Educación publicó el listado de la asignación definitiva de plazas a los tribunales que han asumido todo el proceso selectivo. En Huelva, se contemplan las ocho especialidades incluidas en la OPE. Entre todas sale el número de 29 tribunales con un total de 260 plazas. Las especialidades que cuentan con más son Educación Primarias y Lengua Extranjera (Inglés). Estas cifras no significan que a Huelva le correspondan esas 260 plazas para repartir entre los colegios de la provincia. Ese grupo supone que son los tribunales onubenses los encargados de la adjudicación y como ya se ha comentado con anterioridad, será el 6 de agosto el día en que se sepan los destinos.

El proceso no obstante, está cuestionado en el caso de la especialidad de Educación Primaria. De hecho, la Consejería de Educación está recibiendo desde el miércoles, gran número de reclamaciones contra el criterio seguido por la Administración autonómica al evaluar las oposiciones a esta especialidad. Estas calificaciones finales se conocieron el pasado martes . Los afectados denuncian que los diferentes tribunales examinadores no han aplicado de manera homogénea, una resolución de la Consejería de Educación conocida días antes del primer examen, que muchos consideran “ambigua” y mediante la cual quedaba eliminado del proceso selectivo aquel opositor que no incluyera determinadas asignaturas a la hora de elaborar una programación educativa, que era el cometido sobre el que se sustentaba la segunda prueba de estas oposiciones.

Esa orden de Educación indicaba que había que penalizar con un menos diez (es decir, la eliminación efectiva de la oposición) a los examinandos que no incluyeran en su programación educativa “todas las áreas para las que tiene atribución docente el personal de esta especialidad, siempre que no esté debidamente justificado”.La controversia se suscita cuando esta resolución no es asumida por numerosas academias preparatorias. Así, opositores del 5º curso de Primaria, siguiendo las reclamaciones de sus preparadores, no incluyen por ejemplo la asignatura de Ciudadanía. Otros de 6º, tampoco tienen en cuenta la asignatura de Cultura y Práctica Digital y en todos los cursos de Primaria, tampoco echan mano a la asignatura de Valores Sociales y Cívicos entendida como alternativa a la Religión.

A la hora de publicarse el pasado martes las calificaciones, opositores que habían sacado una buena nota en la primera prueba se encontraban con sorpresa con un cero en la segunda prueba y, por lo tanto, con su eliminación del proceso selectivo.