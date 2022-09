Más de 70.000 onubenses practican senderismo al menos una vez al año

Un total de 72.000 personas practican senderismo al menos una vez al año en la provincia de Huelva. La cifra es fruto de la estimación realizada por la guía apuestas-deportivas.es, que se ha basado en el Anuario de Estadísticas Deportivas 2022 del Ministerio de Cultura y Deporte y las Encuestas de Hábitos Deportivos 2015 y 2020 recogidas por el INE. El número de onubenses que practica senderismo de forma habitual, en torno a una vez al mes, es de 41.000 personas, 22.000 de ellos hombres y 19.000 mujeres.

A diferencia de otros deportes, las disciplinas relacionadas con la montaña tienen más adeptos entre los mayores de 55 años que entre los jóvenes entre 15 y 24 años. En la provincia de Huelva, el número de senderistas por encima de 55 años ronda la cifra de 13.000, mientras que en el rango de edad entre 15 y 24 años se queda en unos 5.000. El resto, unas 23.000 personas, tienen entre 25 y 54 años.

69.000 personas tienen, comparten o pueden tomar prestada una tienda de campaña en la provincia. Un equipamiento, la tienda de campaña, que evidentemente no suele utilizarse en paseos cortos o salidas de un día, sino en rutas más largas que requieren de mayor preparación (además de, claro está, la acampada turística en lugares habilitados para ello).

Sin embargo, el acceso a material relacionado con el montañismo es incluso mayor, de 95.000 personas en la provincia de Huelva.

En Andalucía hubo, en 2021, 30.379 licencias deportivas de Montaña y Escalada, de las que 19.856 pertenecían a hombres y 10.523 a mujeres. Hay que tener en cuenta que los senderistas, a pesar de no ser necesariamente considerados escaladores o alpinistas, acaparan buena parte de las licencias federativas, ya que así obtienen un seguro de rescate y otras ventajas.

A nivel estatal, más 6,6 millones de personas practican senderismo esporádicamente en España y 3,7 millones de ellos lo hacen de forma habitual. La diferencia intergénero es además muy pequeña, ya que por cada mujer que practica senderismo de forma habitual hay 1,14 hombres que también lo practican.

El número de licencias deportivas de Montaña y Escalada fue en 2021, según el Anuario de Estadísticas Deportivas, de 273.549: 177.075 hombres y 96.474 mujeres. Las comunidades autónomas donde hay más afición al senderismo son Navarra y País Vasco, y la comunidad con más licencias deportivas es Cataluña.

La práctica del senderismo es sencilla, pero es importante seguir una serie de consejos como informar a familiares o amigos del itinerario que se va a hacer; hacer las rutas en compañía, con alguien que las conozca; planificarlas, estudiar el recorrido, la meteorología y los horarios y preparar a conciencia el material: Una mochila ligera y cómoda, con varios bolsillos y posibilidad de acceder a la botella de agua sin tener que abrir la mochila; ropa y calzado cómodos y adecuados, algo de abrigo y un chubasquero.

Es recomendable vestirse por capas para adaptarse rápidamente si hay cambios de temperatura. Por su parte, el calzado debe ser impermeable y con una suela lo suficientemente gruesa, y el teléfono móvil tiene que estar completamente cargado y no es recomendable gastar la batería en cuestiones accesorias por si se necesita para consultar un mapa o para una emergencia.

Aparte, hay que llevar agua abundante y comida, es importante mantenerse hidratado y preparar al menos un bocadillo para comer en un descanso, pero también llevar fruta, frutos secos y otros alimentos para comer en cualquier momento, y una bolsita de plástico para los desperdicios.

Los bastones de caminar no son obligatorios, pero sí mejoran el equilibrio y la estabilidad, y pueden servir para apartar una ramita que dificulte el paso.Durante la ruta, no dejar ningún tipo de basura, ni siquiera la orgánica; evitar la contaminación acústica, mantener una marcha constante y dar pasitos cortos en las subidas y reducir en lo posible el número de paradas y, si nos vamos a sentar, no hacerlo directamente, sino después de permanecer parado cinco minutos de pie.Prestar atención a la señalización de la ruta y evitar caminar campo a través, ya que es fácil perderse.