Los onubenses disfrutan ya de sus primeros baños en las playas

La tremenda confusión que el pasado fin de semana provocó entre los ciudadanos las manifestaciones que realizaron algunos alcaldes y alcaldesas de los municipios costeros de la provincia en relación a la posibilidad, o no, de bañarse en las playas desde ayer lunes, coincidiendo con el estreno de la provincia de Huelva en la fase 2 del plan de desescalada, parece que no influyeron mucho ayer en los onubenses ya que fueron miles los que, animados por el buen tiempo, aprovecharon para darse el primer chapuzón estival después de más de dos meses de confinamiento.

De esta forma, por ejemplo, las playas de Punta Umbría presentaban a primera hora de la tarde de ayer un lleno casi absoluto y con un ambiente típicamente estival marcado por el baño, las toallas, las sombrillas o las neveras.

A pesar de ello, también era notable la ausencia de servicios de playa como socorrismo y salvamento, duchas y aseos o limpieza, los cuales no entrarán en funcionamiento hasta la activación de los planes de playa de los diferentes municipios, que suele producirse cada año a mediados del mes de junio. De ahí que, en las playas de litoral onubense, ondeará hasta entonces, la bandera roja que desaconseja el baño.

La principal confusión durante el fin de semana vino de la mano de los primeros ediles de la Costa Occidental que, en un comunicado conjunto con membrete del Consorcio de Turismo Costa Occidental de Huelva -integrado por los Ayuntamientos de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe y Punta Umbría- indicaron a última hora del sábado que dichos municipios “no prohibirán ni autorizarán” el baño en las playas, a la vez que apelaron a la “responsabilidad social en el uso de las playas ante la próxima entrada en la fase 2 del plan de desescalada”.

Lo que sí quedó claro en dicho escrito que, como en años anteriores, las playas del litoral onubense pondrán en funcionamiento sus dispositivos de seguridad y salvamento a partir del próximo día 15 de junio, por lo que “continúan trabajando para garantizar la seguridad de los visitantes a nuestras playas”.

En este sentido añadía que “será a partir del 15 de junio cuando se activarán los planes de playa, como se viene haciendo en años anteriores, donde los consistorios pondrán en marcha las medidas de seguridad y salvamento del litoral onubense, y las medidas necesarias para la reducción del riesgo frente a la Covid-19”, insistiendo a continuación en “apelar a la responsabilidad ciudadana, para que no se relajen las medidas de distanciamiento social de dos metros, así como de higiene y protección, como única garantía frente a la propagación del virus y los contagios, que será fundamental ante la imposibilidad de garantizar las medidas necesarias para esta fecha”.

De esta forma los residentes en la provincia de Huelva pueden bañarse desde ayer en las playas de los municipios de la Costa Occidental bajo su responsabilidad ya que como se desprende de dicho comunicado si bien sus ayuntamientos no prohibirán el baño, no habrá dispositivo de salvamento ni medidas frente al Covid-19, que no entrarán en vigor hasta el 15 de junio.

En cuanto a la costa oriental, Almonte anunció previamente que no se permite el baño en Matalascañas, así como el Ayuntamiento de Moguer indicó ayer en un comunicado que en la parte de la playa de Mazagón que gestiona dicho consistorio -entre la bajada del camping La Fontanilla y la Torre del Loro, con la Playa del Parador como principal exponente- sí es posible bañarse.

Así, ante la apertura de las playas para uso recreativo, el Ayuntamiento de Moguer pide a los usuarios de la Playa del Parador colaboración y prudencia, y que respeten las recomendaciones sanitarias para evitar la propagación de la Covid-19.