Más de 1.000 onubenses conviven con el VIH, un virus marcado por el estigma social

Más de un millar de personas en la provincia de Huelva conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana, pero no fallecerán por sida. Un tratamiento adecuado del mismo, que ha pasado a ser una dolencia crónica, permite llevar una vida normal, si bien persiste el estigma social creado en torno a los afectados por el VIH.

Aquellos onubenses que están infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana son conocedores de que no pueden abandonar la medicación, la cual les acompañará el resto de su vida, hoy por hoy. El tratamiento redunda en una buena calidad de vida y en el mantenimiento del virus "a raya", lo cual no significa que consiga la curación. Así lo asegura a esta redacción la jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Dolores Merino, quien indica que "a día de hoy, aún no existe una cura", aunque destaca que los pacientes "puedan llevar una vida idéntica a otra persona sin VIH tomando un tratamiento sencillo de una a dos pastillas diarias, en general". Además, ya hay tratamientos que se pueden administrar cada dos meses de forma intramuscular (en España, está pendiente de su próxima aprobación) y, en el futuro, probablemente cada seis o doces meses.

"Desde del punto de vista de la salud física, las personas infectadas por este virus no tienen diferencias significativas con el resto de la población". De hecho, "la esperanza de vida es, prácticamente, la misma", explica Dolores Merino. No sucede lo mismo con el aspecto emocional de los afectados, quienes a día de hoy sufren un profundo estigma social. La enfermedad sigue suscitando "un enorme rechazo", expone la jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, quien no logra comprender el motivo de ello, "pues llevan una vida completamente normal y, gracias al tratamiento antirretroviral, el VIH es indetectable en la sangre y, por ende, no se transmite por las relaciones sexuales".

Tanto es así, que es "más seguro" mantener relaciones íntimas con una persona diagnosticada con VIH y adecuadamente tratada que con otra presuntamente sana sin una prueba que lo confirme, pues esta puede ignorar que está infectada, sostienen desde el hospital Juan Ramón Jiménez. Esta última persona, al no ser consciente de ello, puede transmitir el virus en las relaciones sexuales que practique sin un método seguro y, por consiguiente, infectar a otras personas.

A este respecto, Merino pide a la sociedad "que recapacite sobre los prejuicios existentes", dado que los afectados por VIH "no comunican la enfermedad a su entorno por miedo a ser rechazados, tanto en el ámbito familiar como en el laboral". En este sentido, añade que es un diagnóstico "que damos con delicadeza, pues sabemos que impacta y genera angustia". Por ello, pido a los pacientes que "busquen apoyos" y, para que dejen de sentir temor a compartir la enfermedad, "es vital que entre todos visibilicemos la misma y seamos conscientes de que no van a contagiar por el mero hecho de estar junto a nosotros", finaliza Dolores Merino.

En Huelva la tendencia de nuevos casos de VIH ha descendido en los últimos tres años, según confirman desde el hospital Juan Ramón Jiménez, aunque reconocen no saber si este escenario obedece a una situación real o si, por el contrario, al menor número de test realizados desde el comienzo de la pandemia. Eso sí, "los nuevos diagnósticos vienen, en una proporción muy importante, en situación muy avanzada, un hecho que ocurre de forma generalizada en el país". Actualmente, están en seguimiento aproximadamente 450 onubenses en el hospital Infanta Elena y 700 en el Juan Ramón Jiménez.

El reto para los sanitarios es, según expone la jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, el diagnóstico precoz. No obstante, señala que "ya no es una enfermedad mortal, las personas le han perdido el miedo". Por ello, recomienda protegerse en las relaciones íntimas y las revisiones periódicas en el caso de mantener relaciones sexuales no protegidas, sobre todo, cuando se tienen con personas desconocidas.