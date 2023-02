Los onubenses disfrutan de una inmensa jornada de Carnaval con la actuación de las agrupaciones y la Gran Cabalgata

Huelva ha vuelto a despertarse, un año más, repleta de serpentina y papelillos en sus calles. La jornada de este sábado los onubenses han podido disfrutar con la actuación de múltiples agrupaciones así como con la Gran Cabalgata posterior, que ha llenado de color las grandes arterias del centro.

El Carnaval de calle dio comienzo a mediodía con la representación del Aula de Carnaval en las tablas de la Plaza de las Monjas. Un proyecto pionero iniciado en el colegio La Hispanidad para formar una importante cantera de pequeños carnavaleros y que en esta ocasión deleitó al público con la comparsa El ingrediente secreto.

A la actuación de los más jovenes siguió la murga de Punta Umbría, To pa mi: Los interesaos de Punta Umbría y que fueron cuatro premio en el concurso del Gran Teatro. Además, participaron de la exhibición la murga FP, de Valverde del Camino, primer premio; el cuarteto Dejad que los niños se acerquen a mí, de Huelva, primer premio; comparsa Vigía, de Huelva, cuarto premio; comparsa La vieja verde, de Huelva, primer premio; el coro La jugada maestra, de Huelva, primer premio; la comparsa Los garrapata, de Huelva, segundo premio; la murga El regalito de mi hermana, de Huelva, segundo premio; la murga Los FM: hoy no me puedo levantar, de Huelva, tercer premio, y la comparsa El ejército de Dios, de Huelva, tercer premio y la última en actuar antes de la cabalgata.

Un desfile de pitos de caña y charanga en la calle

La esperada Gran Cabalgata puso en compás de espera a las actuaciones, para enfilar en torno a media tarde las principales arterias de la ciudad. En esta ocasión, el itinerario de la comitiva estuvo marcado por las obras de peatonalización de las calles del centro, por lo que las carrozas y charangas se vieron obligadas a tomar las calles Puerto, Méndez Núñez, Plaza Quintero Báez, Pablo Rada, hasta llegar a la rotonda de los Litri para regresar posteriormente por la Avenida de Pablo Rada, Méndez Núñez y Plaza de las Monjas.

En total pudieron verse llenando de música las calles de Huelva hasta cuatro carrozas, tres bateas, dos charangas y un grupo de batucada que hicieron las delicias de los niños y niñas onubenses que esperaban ansiosos el paso del cortejo. Así, los más pequeños, enfundados en los más diversos y colordos disfraces, pudieron disfrutar de una cabalgata de más de dos horas de duración a pesar del breve recorrido.

Uno de esos pequeños, Pablo, de cuatro años, detallaba a los micrófonos de Huelva Información cuál era su tipo. "Me he disfrazado de persona que lleva un caballo", explicaba rotundo ante la mirada de su padre quien le aclaraba que su disfraz era el de un jinete. Uno de sus amigos, Aitor, de ocho, veía pasar emocionado el cortejo de danzarines mientras aseguraba muy convencido: "Mi disfraz es de policía porque quiero ser policía de mayor".

Tras su vuelta a la Plaza de las Monjas, continuaron las actuaciones de las agrupaciones. En total, en la jornada de carnaval de tarde contó con los grupos: Nuestro retiro, No te vayas a espantar. El juicio final, La banda de los garrapatas y Ahora que estamos aquí como nos vamos a ir, de Huelva. Un carrusel de color y música que dejó con ganas de seguir viviendo el Carnaval a todos los onubenses que se dieron cita en el centro de la capital.