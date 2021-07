Un onubense realiza en solitario desde Huelva el camino a Santiago en bici

El onubense Juan Carlos Limón hace en solitario el camino a Santiago en bicicleta desde Huelva. Necesitó 74 horas de pedaleo para realizar 1.005,72 kilómetros. Fueron diez intensas jornadas, que comenzaron a las siete de la mañana y se prolongaron hasta las seis de la tarde. “Es un camino que te hace a ti, tú no haces el camino. Tú vas con una idea y este camino te va marcando, es imprevisible”.

Salió de la capital onubense el martes 6 de julio, a las siete de la mañana desde el busto de Santiago Apóstol, en el Paseo de la Glorieta, en el Molino de la Vega, y llegó a Santiago de Compostela el jueves 15 de julio, a las cuatro de la tarde. Señaló que las altas temperaturas marcaron cada una de las jornadas del viaje.

“Prácticamente no me encontré a nadie hasta cinco kilómetros antes de llegar a Santiago, durante todo el camino no llegaron a veinte las personas con las que coincidí”. Explicó que su aventura transcurrió “por caminos, excepto las veces que el mismo camino te dirige a la carretera”.

El camino que siguió para ira a Santiago de Compostela es el de la Vía de la Plata, pero una vez que llegó “a un punto”, optó por el Sanabrés, “que es más solitario”.

Cada día hizo un desayuno fuerte, ya que no realizó parada para el almuerzo, comida que sustituyó por barritas energéticas, para esperar a la cena, que procuró que fuera abundante, basada en verduras. Destacó que los albergues en los que se quedó “están todos en buen estado y muy bien situados, guardando todas las normas antiCovid”.

Comentó que los albergues de peregrinos “estaban abiertos la mayoría pero no había nadie, y la habitación era para mí solo”. A lo largo del camino “tuve un gran problema, desde el primer sitio en que me quedé, que fue Aracena, que los bares no abren temprano y no tienes donde desayunar. Hubo un día que tuve que hacer hasta 42 kilómetros para poder desayunar, hasta llegar a Guijuelo (Salamanca)”.

También en dos ocasiones tuvo que desviarse porque los albergues estaban cerrados y tuvo que hacer “más kilómetros”.

Respecto al itinerario apuntó que “en general el camino hasta unos 200 kilómetros antes se encuentra bastante mal señalado y los errores son diarios”, a lo que añadió que debido al poco tránsito existente estos años, debido a la pandemia, la vegetación “cierra caminos, estos desaparecen y eso te desorienta, te obliga a dar vueltas buscando el camino y haces más kilómetros”. Aparte, “hay muchos tramos que hay que hacer andando puesto que son impracticables para cualquier vehículo”.

No fue el de Juan Carlos Limón un camino a Santiago libre de incidentes, “dos días antes de llegar, estaban reparando un tramo por donde van los peregrinos, había un cartel de desviación que mandaba a un cortafuegos natural, que era excesivamente inclinado, y tuve una caída con la bicicleta pero pude continuar”.

Ésta es la segunda vez que Juan Carlos Limón realiza el camino a Santiago de Compostela desde Huelva. Ya lo hizo en 2005, también en bicicleta, pero en esa ocasión con un amigo. Este año, ha querido repetir la experiencia, después de meses con restricciones de movilidad debido al coronavirus, y vivirla en un Año Santo Compostelano.

En su bicicleta llevó la concha del peregrino y la medalla de la Virgen del Rocío