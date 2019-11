La onubense Rosa Garrido, entre los 30 mejores fotógrafos de boda del mundo

La prestigiosa publicación neoyorquina Rangefinder, el más importante magazine internacional de bodas y retratos, ha elegido a la onubense Rosa Garrido como uno de los 30 mejores fotógrafos de boda del mundo. Se trata, de la primera mujer española que recibe este reconocimiento 30 Rising Stars desde sus inicios en el 2012; además de ser el único galardonado español en la edición de este año.

30 Rising Stars of Wedding Photography es la codiciada lista internacional de fotógrafos de bodas en la que se reconoce y honra a los fotógrafos que están creando una marca indeleble en la industria, seleccionados en base a una variedad de criterios estéticos y técnicos artísticamente intencional y una narrativa emotiva en las diversas partes de un día de la boda. Comprometiéndose, los elegidos, a llevar la estética de la fotografía de bodas a nuevos lugares; “son los visionarios de hoy y serán los educadores y mentores del futuro”.

La onubense ha inmortalizado a parejas en numerosos lugares del mundo, sin embargo, para ella existe una luz única en el planeta: “La luz de Huelva”. Para Rosa Garrido, ser fotógrafo de bodas y capturar sensaciones, es su estilo de vida; quién la conoce sabe que disfruta con su trabajo, le apasiona y eso se refleja en los resultados; además no se considera una fotógrafa de exposiciones, sino de emociones. “No busco poses, sino naturalidad, retratando siempre desde dentro aunque parezca que enfoque meramente al exterior. Durante estos años, siempre he encontrado en este elenco a muchos de mis fotógrafos favoritos y fuente de inspiración, por lo que estar en esta lista es un sueño hecho realidad. Me siento una privilegiada, es abrumador estar ahí”, comenta.

Rosa agradece y dedica este premio “a todas sus parejas y ahora amigos. También a todos los que creyeron en ella y le ayudaron a ser mejor fotógrafa y persona”.