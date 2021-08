La ola de calor eleva el consumo y golpea el bolsillo de los onubenses

La ola de calor que llega este fin de semana a la provincia hará que muchos onubenses se queden en su casa para no sufrir las elevadas temperaturas que tendrán en el exterior. Con ello, también viene incluido que se haga un uso más elevado de aparatos eléctricos como el aire acondicionado. Esto puede perjudicar a muchas familias ya que la subida del precio de la luz hace que su factura se incremente el doble de lo que solían tener establecido, puesto que, las horas donde suele hacer más calor, el precio es más elevado.

Por problemas como este, desde el Ayuntamiento de Huelva se realiza una ayuda económica directa a las familias más vulnerables llamadas ayudas al pago de suministros vitales contra la pobreza energética. Esta demanda se realiza a través de dos vías, con las que dio respuesta en lo que va de año a medio centenar de familias para facilitarles el pago de luz y agua.

La concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, señala que “nuestro objetivo es mitigar la pobreza energética y llegar lo más lejos posible en nuestra respuesta a las necesidades de la ciudadanía, ayudando a quienes peor lo están pasando, priorizando en los casos de mayor vulnerabilidad. Somos conscientes de que nunca son suficientes los recursos con los que podemos contar para atender una demanda que se ha visto incrementada con la pandemia”

A pesar de la elevada subida de la luz y el precio de las horas según la hora establecida, muchas personas no dejan de usar los aparatos eléctricos en las horas de notable precio, como es el uso del aire acondicionado en este tiempo. Hablando con vecinos de la provincia, aseguran que “no queremos pasar calor y por eso no nos importa el precio que tengamos que pagar”, aunque sí es verdad que les preocupa un poco la hora de la llegada de la factura. Es el caso de Inés Gonzálvez, vecina de Huelva con “un niño pequeño y este calor es insoportable, por eso no dejo de usar el aire acondicionado a la hora que sea. Aunque sí es cierto que me da un poco de miedo ver la factura de la luz ya que creo que este mes me va a venir bastante alta”.

Algunas empresas de climatización se están viendo afectadas por esta subida de precios

Otras personas en cambio no pueden soportar el elevado coste de la luz y a pesar de la ola de calor vigente evitan utilizar el aire acondicionado, “no lo he puesto aún, procuro y espero no tenerlo que poner en todo lo que queda de verano, puesto que usándolo se que me va a subir mucho la factura de la luz y es un gasto que no me puedo permitir” afirma Ana Alcaide, vecina de la provincia. Por otro lado, también comenta que no recibe ningún tipo de ayuda puesto que no cumple con los requisitos establecidos para beneficiarse de ella, por lo que, le “es más complicado soportar este tipo de coste económico”.

Algunas empresas de climatización se están viendo bastante afectadas por esta subida de precios y es que desde la empresa ClimaOnuba, Teresa Raposo asegura que “hemos notado mucho el cambio este verano, las ventas han descendido mucho, la bajada ha sido tan grande que hemos llegado a vender hasta un 50% menos que el año anterior”. “Creo que esto también es debido a que el año pasado salimos de una pandemia y la gente se vio muy impulsada a comprar y este año considero que las personas se han cortado más debido a la situación económica existente” asevera.

De otro modo, también asegura que están recibiendo muchas llamadas para preguntar acerca de presupuestos sobre las placas fotovoltaicas pero que la gente “no se anima a instalarlas porque son muy costosas, pero creen que es la alternativa para que en unos años no tengan pagar tanto la luz”, comenta Raposo.

Sin embargo, hay otras empresas que no se están viendo afectadas por esta subida de precios, al contrario, las altas temperaturas durante el verano han provocado un incremento de las ventas en empresas como Climatizaciones Bienestar S.L. 23. Así lo asegura su dueño, Jesús González para quien “en lo que llevamos de verano la verdad que no te puedo decir que mi empresa esté sufriendo problemas con las ventas, al contrario, hemos tenido más ventas que el año pasado. No entiendo lo que mucha gente comenta de que el precio de la luz hace que usemos menos el aire. Este año nuestras instalaciones han sido mucho más elevada. El calor nos ha beneficiado”.