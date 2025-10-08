Adjudicados los cinco proyectos del AVE Huelva-Sevilla por 31,4 millones

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente hace oficial este miércoles la adjudicación por 31,4 millones de euros de los cinco proyectos de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Forma parte, ha informado, de una inversión global que superará los 1.600 millones y que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos.

Estos proyectos definirán, de acuerdo con el trazado contemplado en el estudio informativo aprobado, toda la obra civil necesaria para la construcción de la plataforma ferroviaria que conectará Huelva a la red de alta velocidad, mejorando su conectividad ferroviaria, el transporte de pasajeros en tren y promoviendo una movilidad sostenible y segura.

Tan pronto se disponga de los proyectos básicos, puestos en marcha por Adif Alta Velocidad, se podrán iniciar las actuaciones de información pública preceptivas, en tanto se avanza con la elaboración de los proyectos constructivos. Esto permitirá, una vez aprobados estos últimos, optimizar los plazos para licitar las obras.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, dijo este miércoles que el Gobierno de España "sigue cumpliendo con la provincia" y "cumple sus compromisos con las infraestructuras ferroviarias" tras el anuncio del ministro Óscar Puente.

En un audio remitido a los medios de comunicación, la subdelegada señaló que el Gobierno "una vez más cumple los hitos prometidos de la ciudadanía de Huelva". "Cumple sus compromisos, cumple esa apuesta decidida por las infraestructuras ferroviarias en la provincia, ya que el ministro ha anunciado la adjudicación de la redacción de esos cinco proyectos, de esos cinco tramos que nos van a acercar con Sevilla en esa línea de alta velocidad en menos de 26 minutos", abundó.

Así, remarcó que la redacción de los proyectos suponen una inversión de 31,4 millones de euros, pero está incluida en "una envolvente de más de 1.600 millones de euros para que esta línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla sea una realidad". "Seguimos cumpliendo, el Gobierno sigue trabajando por y para Huelva y es un motivo para celebrar un hito histórico y un avance, que no tiene ya paso atrás como muy bien apuntaba el ministro y hay que compartirlo con toda la ciudadanía", finalizó.

Reducción de los tiempos de viaje

La Línea de Alta Velocidad entre Huelva y Sevilla, con una longitud aproximada de 95,5 km, ancho estándar y una velocidad de diseño de hasta 350 km/h, será completamente independiente de la línea actual en ancho convencional.

Además de mejorar la conectividad de Huelva con Sevilla, gracias a una significativa reducción de los tiempos de viaje por ferrocarril (que quedarían en unos 25 minutos en las relaciones directas, frente a la hora y media de los servicios actuales), la nueva línea también mejorará la movilidad de Huelva y su provincia con el resto del país, al quedar integradas en la red de alta velocidad, y contará con una estación intermedia en La Palma del Condado.

Los cinco tramos de la línea de Alta Velocidad Huelva-Sevilla. / M.G.

Cinco tramos

El contrato está dividido en cinco lotes, correspondientes a los cinco tramos que configuran el trazado. El lote 1 corresponde al tramo Majarabique-Valencina de la Concepción, formado por el nuevo nudo ferroviario de Majarabique, así como 8,1 km de tramo de la línea. Discurre íntegramente por la provincia de Sevilla y ha sido adjudicado por importe de 6,62 millones de euros (IVA incluido, al igual que el resto de lotes).

En este tramo se realizará un nudo de conexión compuesto por ramales de vía única que permiten los cuatro sentidos de circulación posibles: Madrid-Huelva, Sevilla-Huelva, Huelva-Madrid y Huelva-Sevilla.

Lo más destacable de este tramo son los dos grandes viaductos por proyectar: el viaducto sobre el Guadalquivir y el de Camas, sobre la barriada de Santa Cruz. Además, existe un tercer viaducto de menor envergadura sobre el tapón del Guadalquivir.

El lote 2 conecta Valencina de la Concepción y Sanlúcar la Mayor, a través de un tramo de 18,6 km de longitud. Este lote se ha adjudicado por importe de 6,22 millones de euros.

Los elementos más destacables de este tramo son: túnel de la Muela. Se ejecutarán dos pozos de emergencia y 3 zonas seguras de evacuación, garantizando la seguridad en el diseño y la normativa vigente para este tipo de infraestructuras; los viaductos del río Guadiamar, de alineación recta para salvar tanto el cauce del río como su llanura de inundación; el de La Corona y el de Arroyo Acebucha; así como dos falsos túneles, en los km 15 y 22,695 respectivamente. Además, para garantizar la continuidad territorial, este tramo contará con nueve pasos superiores y tres pasos inferiores asociados a las reposiciones de caminos y viales.

El lote 3 corresponde al tramo Sanlúcar la Mayor-La Palma del Condado, que discurre entre Sevilla y Huelva. De 26,2 km, ha sido adjudicado por importe de 6,14 millones de euros. Este tramo cuenta con tres viaductos de corta longitud: La Tejada, Ferrocarril y Arroyo Alcarayón; una estructura en forma de pérgola sobre la actual vía de la red convencional Sevilla – Huelva, en su km 48,265; así como tres falsos túneles, siendo especialmente significativo el ubicado en el km 45 y alrededores, a la altura de Manzanilla, que precisará de la creación de salidas de emergencia, pozos de evacuación y zonas seguras por su longitud.

El lote 4, el tramo de 25,3 km entre La Palma del Condado y Niebla, íntegramente en la provincia de Huelva. Ha sido adjudicado por importe de 7,13 millones de euros y a lo largo del trazado se proyectan un total de cuatro viaductos: los de Arroyo Bayas, Sapo Hondo, Arroyo Arzobispo y Río Tinto; dos pérgolas de paso, ambas sobre la actual línea de red convencional Sevilla – Huelva, en los km 56,946 y 62, además de tres pasos superiores, cinco pasos inferiores y un paso mixto, inferior respecto de la vía, pero con elevación sobre los caminos existentes. Este tramo cuenta además con la reordenación de la playa de vías de la estación de La Palma del Condado, incluyendo en las obras de plataforma los pasos y galerías necesarias para la futura funcionalidad de la estación.

Finalmente, el lote 5 para el tramo de 17,2 km entre Niebla y Huelva, también íntegramente en la provincia de Huelva, se ha adjudicado por 5.249.887,54 euros. Este tramo comienza a la salida del PAET de Trigueros y a lo largo del trazado tendrá:Cinco viaductos: los de Arroyo Canillas; Arroyo de los Prados; sobre la autovía A-49; sobre la carretera H-31 y el FFCC Huelva – Zafra; y sobre la carretera A-5000 y el FFCC Huelva – Zafra.También contará con la pérgola sobre el FFCC Huelva Zafra. Se proyectan 6 pasos superiores y 12 pasos inferiores.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). Además, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad) y 8 (creación de empleo y crecimiento económico).