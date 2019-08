Educación deberá encontrar lugar a 259 maestros para septiembre

Quizá sea difícil encontrar unas oposiciones al Cuerpo de Maestros que hayan sido más accidentadas que las que se celebraron los días 22 y 23 de junio. Lo más grave es que la Consejería de Educación no ha planificado uno de los pasos más elementales para estos nuevos docentes: encontrar vacantes para aquellos opositores que lograron plaza en esa Oferta Pública de Empleo (OPE). Precisamente ayer era el día en que los opositores que han obtenido plaza podían saber el lugar donde ejercer la docencia aunque la mayor parte del día, el acceso a la web de Educación estuvo inaccesible.

El escándalo está siendo mayúsculo ya que para que todo el proceso quede concluido, es imprescindible que la Administración provea de esas vacantes para que los nuevos docentes puedan realizar, en el curso 2019/20, su año de prácticas. Este año es una condición expresa para que los maestros den su paso definitivo: acceder al nombramiento de funcionario público publicado en el Boletín Oficial del Estado.Aunque ese será el momento en el que los docentes puedan pedir su destino, el curso de prácticas se debe realizar en aquella provincia donde se presentó el opositor. Tras éste, los maestros están obligados a participar en el concurso de traslados.

En el caso de Huelva, hubo una asistencia a esta OPE de 2.342 aspirantes que se presentaron en uno de los 29 tribunales establecidos y que ofrecían todas las especialidades incluidas en esta oferta. De esos 2.342 aspirantes, cerca de 260 tendrán la posibilidad de obtener vacante. No significa que sean solo ellos los que han aprobado la oposición pero sí los que, por la presentación de otros méritos, han logrado la plaza y esos son los que tienen derecho a ejercer este mismo próximo curso que comenzará el mes que viene.

El presidente de ANPE-Huelva. Jesús García, no ahorró descalificaciones hacia los responsables de la consejería por todos los problemas que han causado desde que se dio el pistoletazo de salida a las oposiciones. En primer lugar hizo referencia a que se tuvieran que repetir los exámenes de la especialidad de Pedagogía Terapéutica, medida ésta que afectó a 328 opositores en la provincia, “lo que creó un gran desconcierto entre los aspirantes y que debería haber provocado algún tipo de asunción de responsabilidades en la consejería”. Pero la cosa no terminó ahí. Jesús García hizo referencia a los problemas suscitados en la especialidad de Educación Primaria. En este caso, “no se proporcionó a los tribunales las más mínimas instrucciones que permitieran la coordinación entre éstos”.

Esto provocó, recordó el presidente de ANPE-Huelva, que hubiera criterios muy diferentes en las calificaciones de los exámenes de manera que “cada tribunal ha hecho lo que quería y esto se ha convertido en una merienda de negros”, si bien para García “el fallo no estaba en los miembros de los tribunales sino en la propia consejería”. El problema principal provocado por estas diferencias de criterio a la hora de evaluar los exámenes, inciden directamente en el momento en que los que no han conseguido plaza son inscritos en la Bolsa de Empleo: “A la hora de hacer la interinidad, no es lo mismo un opositor que se le ha dado una nota superior que a otro que incluso quizá hiciera mejor examen o igual”.

El tercer gran fallo de Educación respecto a esta OPE es el peor para García:“No se puede estar sin planificación de la adjudicación de destinos; no se puede dejar a mucha gente sin destino y sin vacantes”.Ustea por su parte, se quejó asimismo, de las condiciones en las que los miembros de los tribunales tuvieron que corregir los exámenes repetidos de Pedagogía Terapéutica, con jornadas que calificaron de maratonianas.