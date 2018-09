Una oferta docente de calidad y rigor

No pasó desapercibido para el jurado de la trigésima edición de los Onubenses del Año que la Universidad de Huelva se encuentra en plena efemérides en dos años clave para su historia y su creación. Se trata del 25º aniversario de su fundación y los 30 años de la manifestación que movilizó la capital el 3 de marzo de 1988 reivindicando que Huelva tuviera universidad propia. Las ondas provocadas por ese 3-M no sólo lograron que hoy la provincia cuente con la UHU sino que también se beneficieran de esa fecha Jaén y Almería, que, asimismo, dieron el salto de contar con instituciones de enseñanza superior.

La rectora de la Onubense, María Antonia Peña, agradeció al jurado de Onubenses del Año la distinción recibida, que "de alguna manera es el broche de oro a las celebraciones de este año". Peña expresó su pleno convencimiento de que hay un antes y un después desde el momento en que Huelva contó con su Universidad: "En primer lugar porque permitió a muchos onubenses que la formación de sus hijos se realizara aquí y no tuvieran que trasladarse fuera, y en segundo lugar, porque su creación ha supuesto un destacado impulso económico para la provincia que debe cuantificarse tal y como lo está haciendo ya, en un informe, nuestro Consejo Social". Respecto al 3 de Marzo, la rectora, que está vinculada a la Onubense desde sus principios, resaltó que "la Universidad es una de las instituciones que menos necesita ser explicada y Huelva la quería para que nuestra pequeña provincia diera un salto y permitiera a sus hijos formarse. Afortunadamente, la UHU cuenta con prestigio, reconocimiento y es un referente".

Si peligra la pervivencia de la UHU, los onubenses volverían a defenderla en la calle"

Preguntada sobre si tenemos para rato Universidad, la rectora replicó que "la UHU fue reclamada y que en caso de que en algún momento se cuestionara su existencia, la gente volvería a responder como ya lo hizo hace 30 años". "Pero en este momento no hay motivos, ni mucho menos, para pensar en eso". Para María Antonia Peña, las perspectivas de la Onubense se establecen a dos distancias: "A corto plazo experimentaremos la consolidación, tras superar las precariedades laborales y económicas padecidas en años anteriores y que parecen que se van despejando. A medio plazo veo la expansión de la UHU por la vía de la internacionalización. De hecho este año vamos a empezar a abrir camino a través, en buena parte, de la virtualización. Además, en cuanto la Junta abra el mapa de titulaciones buscaremos títulos innovadores, que sean atractivos para los alumnos, que tengan buena aplicación en nuestro entorno. Eso es lo que nos permitirá dar el salto de expansión".

La rectora aprovechó la ocasión para hacer una invitación a aquellos jóvenes que, indecisos, no saben si dar el paso de entrar a estudiar en la Universidad de Huelva. Se mostró convencida de que la experiencia universitaria es de por sí enriquecedora "y eso lo dice todo el mundo que ha realizado sus estudios en una universidad". Es una experiencia -añade- vital, enriquecedora y permite que la persona madure pues se abre a un horizonte amplio". De este modo, "si un joven tiene la oportunidad de ir a la universidad no debe desperdiciarla. Soy muy defensora de las vocaciones. A nadie le diré que estudie otra cosa si lo que en realidad quiere tiene, por ejemplo, escasas salidas laborales. Ahora, con pleno convencimiento, le diría que si tenemos lo que quiere estudiar, que sin duda se quede en Huelva. Yo tomé en su momento esa decisión y jamás me he arrepentido. La persona debe ir adonde su vocación la lleve más allá de si le va a ser fácil conseguir un empleo, ya que seguir su vocación será la base de su felicidad. Si nosotros tenemos lo que él busca, lo que aquí ofertamos se hace con rigor y calidad. Además ofrecemos el calor humano, y un trato directo entre profesor y alumno que quizá no sea tan sencillo de conseguir en una universidad de mayores dimensiones. La preocupación del profesorado es un plus de calidad".

Finalmente defendió la implicación de Huelva con la sociedad onubense. De este modo, la rectora indicó que "la universidad no se encuentra en una burbuja" sino que "recibimos las demandas de la sociedad para la solución de sus problemas".

"Hay que trabajar la interrelación para trabajar por el bien de la provincia y de los onubenses; que nuestros jóvenes tengan una buena formación, que entren en el mercado laboral, que nuestras empresas solucionen sus problemas tecnológicos", y todo ello sin olvidar la implicación de la Onubense en temas más amplios, como las balsas de fosfoyesos o la defensa del patrimonio. "En esta línea queremos involucrarnos en el tema de la seca de la encina", adelantó María Antonia Peña.