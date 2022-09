La ocupación hotelera en Huelva supera las previsiones durante el mes de septiembre

El mes de septiembre cierra con buenos datos de ocupación hotelera. 76,82% es la cifra final, 2,95 puntos más que la previsión actualizada a finales del mes de agosto que se situaba en un 73,87%, y superior al grado de ocupación del mes de junio. Datos que vendrían a confirmar la tendencia generalizada que hemos vivido durante el periodo estival de mejora de las previsiones que el propio sector proyectaba al comienzo del verano, e incluso de cada mes de la temporada.

Se trata de datos extraídos de la encuesta distribuida entre los miembros de la Asociación Provincial de Hoteleros de Huelva, miembro del Círculo Empresarial de Turismo, que agruparían un total de 28.697 plazas de las 33.991 con que cuenta nuestra provincia sumando Hoteles, Apartamentos Turísticos y Casas Rurales. En esta ocasión han participado establecimientos que suman un total de 17.586 plazas, un 50,36% de las plazas operativas. Según la Asociación, esta cifra supone una muestra más que representativa a la hora de conocer al detalle cómo evolucionan las reservas en el sector.

Esta tendencia vendría a poner de manifiesto la dependencia, aún, de la reserva de última hora. Un procedimiento que se vio muy impulsado durante la pandemia y que se mantiene en estos momentos.

Ante este balance, el sector no ha podido si no declarar su satisfacción respecto al comportamiento de la demanda, con unos "magníficos datos van a ayudar a paliar otros efectos no tan positivos padecidos durante el desarrollo de esta campaña".

Sin embargo, han reiterado la necesidad de hacer un análisis realista de una actividad económica que se rige por unos principios de eficiencia y rentabilidad que van más allá de unos datos estadísticos. Por eso han declarado que es necesario poner de manifiesto algunas cuestiones.

Según ha informado la Asociación, con carácter general se han acortado las estancias, lo que directamente repercute en un encarecimiento de los costes de producción vinculados a los departamentos de Pisos y Recepción. Además el acumulado de enero a agosto respecto al mismo periodo del año 2019, que afecta al consumo energético, se ha incrementado casi un 300 %, en concreto un 286,98%. Y por último, los alimentos y bebidas durante el periodo de junio a septiembre, en comparación con el pasado año 2021, han visto incrementado sus costes en un 42,78 %

Por otra parte, la caída de la capacidad de consumo y los efectos de la inflación que ya el sector avanzaba como datos a tener en cuenta en el balance del cierre del mes de agosto, se ve reflejada de manera directa en dos parámetros desconocidos por la generalidad de aquellos que no operan en el sector, pero que son dos referencias importantísimas para el sector profesional. Esto es el precio medio por habitación (ADR) y los ingresos por habitación disponible (REVPAR). Ambos en durante el mes de Agosto han sufrido decrementos situados en el -7,62 % y un -9,37% respecto al mismo periodo del año pasado. Señal inequívoca del enfriamiento progresivo de la actividad que esperamos no evolucione negativamente de cara a los primeros meses de la temporada de Interior/Naturaleza y Golf.

A pesar de todo ello, desde la representación del sector hotelero y de alojamiento turístico en la provincia, no quieren lanzar un mensaje de pesimismo, “hemos sido punta de lanza en Andalucía tal y como viene ocurriendo en las últimas 6 temporadas, y a pesar de muchos obstáculos, manifiestas diferencias de inversión respecto a otros destinos, y todo tipo de contratiempos que se nos puedan ocurrir, este sector ha demostrado de nuevo su capacidad de recuperación y su fortaleza sin aditivos. Por tanto, no podemos lanzar más que un mensaje de satisfacción eso sí con los pies pegados a la tierra”, declaraban.