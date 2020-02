Las obras del colegio de Pescadería se adjudicarán antes del verano

Las obras del colegio público proyectado en los terrenos del Ensanche Sur podrán adjudicarse antes del verano, según ha adelantado esta tarde a los vecinos de Pescadería la delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villaba. La licitación se formalizó a finales de año y en la actualidad, ha explicado Villaba, se están analizando las ofertas presentadas para que, si no hay contratiempos, en breve pueda darse el paso previo al comienzo de las obras.

La delegada se ha reunido con la presidenta de la asociación de vecinos de Pescadería, María Luisa Domínguez, acompañada por el portavoz y la viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria y Noelia Álvarez, quienes han subrayado la acción de su partido en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

“La Consejería de Educación y Deporte ha cumplido. Hace un año que Ciudadanos llegó al Gobierno de la Junta de Andalucía y asumió las competencias de Educación. En un año se ha licitado el colegio y ya se están analizando las ofertas, haciendo realidad una promesa que llevaban una década esperando los vecinos de Pescadería", ha subrayado García de Longoria en declaraciones recogidas en una nota.

Los técnicos de la Consejería, han explicado, "ya están trabajando en la mesa de contratación y esperamos que el Ayuntamiento de Huelva no tenga problemas con la urbanización de la parcela y estén en condiciones de otorgar la licencia de obras, porque si no -ha advertido- no se podrá adjudicar y no se podrá llevar a cabo el proyecto".

El portavoz municipal de Ciudadanos ha recordado la importancia de este proyecto que se licitó en diciembre pasado y que lleva pareja una inversión de 5,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Supondría un nuevo Centro de Educación Infantil y Primaria con el que se cubriría la alta demanda de plazas escolares de la zona: serían 675 plazas repartidas en nueve unidades de Infantil y 18 de Primaria.

El colegio está proyectado en una parcela de 12.195 metros cuadrados y con una superficie total construida de más de 4.300 metros cuadrados. En la licitación del proyecto también se contempla un aula de educación especial y un aseo específico, un taller de música, gimnasio con vestuarios, biblioteca, comedor, almacén general, porche cubierto, zonas de juegos para Infantil y Primaria, dos pistas polideportivas o una zona ajardinada con huertos.

“La Junta lo tiene todo preparado, el dinero consignado en presupuestos, los técnicos ya están en la mesa de contratación analizando los proyectos y antes de verano habrán elegido el mejor. Si el Ayuntamiento de Huelva cumple y entrega la parcela urbanizada con la correspondiente licencia de obras podremos responder a la justa demanda de los vecinos de Pescadería”, ha insistido García de Longoria.

El Grupo Municipal de Ciudadanos también ha analizado con la asociación de vecinos de Pescadería las necesidades del barrio “que, desgraciadamente, son las mismas que hace unos meses porque a pesar de que se aprobó en el Pleno la iniciativa de Ciudadanos y otros grupos municipales de atender las demandas de los vecinos, los meses pasan y no se hace nada”, ha manifestado el portavoz de Cs.

Estas demandas, recordaron, son la construcción de pistas polideportivas, una sede para la asociación de vecinos, un estudio de movilidad específico para la zona “más allá de pintar los pasos de cebra o la regulación del aparcamiento. García de Longoria ha asegurado que “los vecinos de Pescadería, cuya asociación ya tiene 1.500 miembros, tienen los mismos derechos de dotaciones que el resto de los barrios de la ciudad. Llevan meses reclamando medidas muy razonables que ya están aprobadas en el Pleno y sólo falta, como en otros tantos casos, que el Ayuntamiento de Huelva las lleve a cabo”.