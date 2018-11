El Museo Arqueológico arranca hoy su andadura con el inicio de las obras

No fue casualidad. Susana Díaz aprovechó ayer su visita electoral a Huelva para anunciar que hoy comienzan las obras del Banco de España para su conversión en Museo Arqueológico. Un as bajo la manga que guardó el PSOE hasta última hora de un acto que cerró la candidata a la Presidencia y que estuvo precedida de las intervenciones del alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que no mencionó palabra sobre las inminentes actuaciones en el edificio de la Plaza de las Monjas; y del candidato número uno por Huelva a las elecciones andaluzas, Mario Jiménez.

El anuncio llegó en el momento justo, en boca de Susana Díaz en su visita a Huelva a escasos dos días para que los andaluces vayan a las urnas. “Que mañana empiecen las obras del museo en el Banco de España significa que vamos a cumplir el plazo que prometimos de que los dos museos –en referencia al actual de la Alameda Sundheim, que será para las Bellas Artes– estarían abiertos para el 2021”.

El inicio de las obras será el punto de partida para un Museo Arqueológico que tantos meses de debates y declaraciones han costado para decidir la naturaleza final de la conversión del antiguo edificio del Banco de España. A partir de hoy comenzarán unas actuaciones que se desarrollarán durante los próximos 24 meses. La Junta de Andalucía adjudicó el pasado mes las obras en el antiguo edificio del Banco de España a la UTE Construcciones Sánchez Domínguez-Sando S.A.-Conservación, Asfato y Construcción S.A. por 4,8 millones de euros tras superar en el proceso administrativo a otras catorce licitadoras que optaban a la ejecución de los trabajos.

El arranque de las actuaciones llega justo a tiempo después de que el 1 de octubre el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, asegurase que en noviembre empezarían las obras. “Cumplimos nuestros compromisos”, apuntó ayer el consejero desde sus redes sociales.

Cumplimos nuestros compromisos. Empieza la obra para convertir el Banco de España de #Huelva en el nuevo #museo arqueológico. 24 meses de trabajos para que en 2021 la ciudad tenga dos museos. Más #cultura, más oportunidades, más riqueza, más empleo. @CulturaAND pic.twitter.com/CThzzuDixc — Miguel Ángel Vázquez (@mavazquezb) 29 de noviembre de 2018

“Se trata de una excelente noticia para la ciudad por la que tanto hemos peleado”, explicó el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, que tiró de apoyo electoral para remarcar que “el Gobierno andaluz vuelve a demostrar su compromiso con Huelva haciendo realidad una aspiración ciudadana que se puso de manifiesto en el Pleno del Ayuntamiento” y que permitirá a Huelva “poner en valor el rico patrimonio arqueológico de cara al turismo y a la dinamización cultural de la ciudad”.

Por su parte, el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, señaló a Huelva Información sentirse “muy contento” ya que “ha sido una demanda muy importante desde la sociedad pero también un compromiso que hemos cumplido”. El inicio de las obras es un paso más de la hoja de ruta que finalizará –según las previsiones– en el segundo semestre de 2021.