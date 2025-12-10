Nueve de cada diez trenes no llegan a Huelva a su hora

¿Los onubenses se quejan sin motivo de las demoras en el servicio ferroviario o realmente tienen razón para protestar? No es extraño que, cada cierto tiempo, las redes sociales se colmen de comentarios críticos por los retrasos en los trenes, mensajes en los que se lanzan continuos dardos al Gobierno central por la dilatación de algunos viajes y por una infraestructura que -quizá- no termina de responder a las necesidades reales del territorio. Lo cierto es que para valorar la magnitud de esta cuestión conviene analizar un dato clave, que no es otro que cuánto tarda realmente el tren en llegar a Huelva. Un dato que, una vez puesto sobre la mesa, permitirá entender si el malestar de la ciudadanía responde a una percepción exagerada o si, por el contrario, lo hace a un problema crónico que sigue sin resolverse.

Entre los días 10 de noviembre y 8 de diciembre han llegado a la estación de Huelva cerca de 200 trenes, habiendo recogido este periódico la demora de cada uno de ellos día a día. Concretamente, la relación de ferrocarriles analizados asciende a 195 y solo han habido tres trenes de los que se desconoce su hora de llegada, puesto que en aquel tramo horario la aplicación móvil de Renfe presentaba algún error. Los mismos, que no se pudieron tener en cuenta, fueron un Alvia Madrid-Huelva y un Media Distancia Sevilla-Huelva del 29 de noviembre, y un Alvia Madrid-Huelva del 1 de diciembre. En este sentido, cabe destacar que la aplicación recoge en tiempo real la hora de llegada de cada tren y, pasado un tiempo, esta información desaparece; de ahí la imposibilidad de rescatar tales datos con posterioridad.

Mensaje de la app de Renfe cuando daba error. / M. G.

En los 195 trenes analizados la demora media fue de 16 minutos y 59 segundos, y solo 23 de ellos llegaron a su hora -demora de cero minutos-, apenas el 12%. No obstante, este tiempo varía en función del tipo de tren. Así, mientras que el Media Distancia que sale de Jabugo llega a la capital onubense con un retraso medio de 6 minutos y 58 segundos, el Alvia desde Madrid lo hace con un retraso de 24 minutos y 17 segundos. Otro de los servicios habituales es el Intercity, cuyo tiempo medio de llegada entre las referidas fechas fue de 17 minutos y 28 segundos por encima de la hora prevista, al tiempo que el Media Distancia que sale de Sevilla tardó un poco más, 17 minutos y 38 segundos. Asimismo, el de Zafra de los fines de semana avistaba la estación onubense con una demora de 13 minutos y 36 segundos.

Otro dato a resaltar es el referido a cuántos de esos trenes tardaron media hora o más, resultando que uno de cada siete acumularon un retraso superior a los 30 minutos -14,36%-.

A la pregunta de cuál ha sido el día en el que más puntual ha sido el tren que llegaba a Huelva, de los datos de Renfe se desprende que fue el pasado 6 de diciembre, cuando tres medias distancias llegaron desde Sevilla con pequeños retrasos de ocho, cuatro y once minutos; el Media Distancia de Zafra también lo hacía con un minuto de retraso; y el Alvia que partía desde Madrid con cinco minutos.

Trenes que llegaron a Huelva el 6 de diciembre.

La otra cara de la moneda fue el 17 de noviembre, día que disparó la demora media. Entre un Alvia que tardo más de tres horas en llegar a Huelva (+203 minutos), cuatro medias distancia desde Sevilla que se demoraron 26, 79, 56 y 47 minutos respectivamente, un Intercity que superó la hora de retraso y un MD desde Jabugo que llegó a Huelva 20 minutos tarde, aquel día la estación de Huelva se convirtió en una pasarela de pasajeros que llegaban todos con retraso a su destino.

También infló las cifras el sábado 15 de noviembre, el día en el que la borrasca Claudia más se cebó con la provincia. Aquel sábado llegaron cuatro medias distancia desde Sevilla con demoras de diez, cero, 95 y 60 minutos respectivamente, además de un MD desde Zafra que tardó 41 minutos más de lo previsto y un Alvia, cuya demora apenas alcanzó los 10 minutos.

Con los datos sobre la mesa es ahora el ciudadano el que debe valorar si los trenes acumulan mucha demora o si la misma entra dentro de unos parámetros normales. En el último mes el balance es el siguiente: una demora media cercana a los 17 minutos, el 88% de los trenes no llegan en hora, uno de cada siete trenes tardó más de media hora y un tren cancelado de casi 200 -el Alvia Madrid-Huelva del pasado 4 de diciembre-.

Cuatro de cada diez trenes serían indemnizados en 2026

Hace menos de un mes, el Congreso aprobó exigir a Renfe una ampliación de las indemnizaciones a pasajeros en caso de retraso. Tras ser aprobada la enmienda que introdujo el PP en el Senado a la Ley de Movilidad Sostenible y que el Congreso votó en su sesión plenaria, quedarían recuperadas las indemnizaciones que fueron modificadas en verano de 2024 a partir del próximo enero. En trenes AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity, Renfe deberá devolver la mitad del importe del billete por retrasos de más de 15 minutos y el 100% al superarse la media hora.

Si se analiza la demora de los trenes, en su conjunto, que llegaron a Huelva entre el 10 de noviembre y el 8 de diciembre, se concluye que 84 servicios ferroviarios de los 195 sufrieron una demora superior al cuarto de hora, por lo que si esto hubiese ocurrido a partir del 1 de enero, Renfe debería indemnizar a los pasajeros de cuatro de cada diez.

Con el ojo puesto en el final de la década

Los onubenses esperan con ganas la llegada de la Alta Velocidad a la provincia, que no se espera hasta finales de esta década. Al respecto, hay que recordar que el plazo para la ejecución del contrato de redacción de los proyectos básicos y de construcción de los cinco tramos de la nueva plataforma de la línea AVE asciende a 42 meses, por lo que acabaría a finales de 2028 o principios de 2029. No obstante, fuentes del Ministerio aclararon a este periódico el día en el que el BOE publicó el anuncio oficial de la licitación que el plazo de ejecución contemplado en el pliego de licitación es máximo, por lo que no necesariamente se debe agotar.

Hasta la fecha, la última novedad es la adjudicación el pasado octubre por 31,4 millones de euros de los cinco proyectos de la línea ferroviaria de alta velocidad. Montante que forma parte, como informan desde el Ministerio de Transportes, de una inversión global que superará los 1.600 millones y que permitirá conectar ambas ciudades en 25 minutos.