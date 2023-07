Las noticias más destacadas de este jueves 13 de julio en Huelva

Este jueves 13 de julio ha sido noticia en Huelva el aparatoso accidente de tráfico en la capital onubense, que ha ocasionado un caos circulatorio en uno de los puntos de mayor tránsito de la ciudad. Por otra parte, respecto a la presencia de medusas en las playas, que preocupa a los ciudadanos, los expertos determinan que el incremento de las mismas es normal en un verano en el que Huelva recibe, un años más, a los niños ucranianos que pasarán sus vacaciones en tierras onubenses.

En materia de urbanismo, el Ayuntamiento de la capital onubense ha restaurado la puerta principal del Barrio Obrero y, en cuanto a la agrícola, la campaña fresera culmina con una pérdida de un 10% de la producción.

Alarma en el centro de Huelva por un aparatoso accidente: chocan tres coches y derriban un semáforo

Tres coches han chocado este mediodía en el centro de Huelva originando un gran caos en uno de los puntos de mayor tránsito de la capital. A la altura de la Avenida Manuel Siurot, en la rotonda junto a la Clínica HLA Los Naranjos, dos vehículos se encontraban parados en un semáforo cuando un tercer coche los ha embestido por detrás.

Los tres vehículos han sufrido daños y uno de ello, que ha acabado en la mediana, ha chocado contra el semáforo de la zona, derribándolo y arrojándolo al suelo.

La mayor presencia de medusas en las playas de Huelva es totalmente normal según los expertos

Tras la reciente constatación por parte de responsables de vigilancia y socorrismo de distintas playas de Huelva de un ligero incremento en las últimas semanas en cuanto a la presencia de medusas en las zonas de baño del litoral onubense, y por tanto de un aumento de atenciones en los puestos de socorro a bañistas afectados por picadura de estos animales, biólogos marinos han indicado que dicho fenómeno podría responder al ligero aumento de la temperatura del agua del mar que se viene registrando en los últimos años.

No obstante, también coinciden en señalar que, por el momento, no hay motivos para la preocupación ya que el mayor número de medusas en las playas no está siendo muy significativo, y porque los ejemplares constatados no son especies peligrosas.

Huelva recibe a los menores ucranianos que pasarán el verano acogidos por familias onubenses

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva ha acogido la recepción oficial a los menores de la Asociación de Niños de Acogida Asnia Huelva, que pasarán el verano con familias onubenses. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido un acto al que además de los miembros de su equipo de Gobierno, se han sumado los portavoces y distintos concejales de la Corporación Municipal para “darles la bienvenida a la ciudad y desearles unas vacaciones en paz que les ayuden a mitigar el sufrimiento que está viviendo su país inmerso en un conflicto bélico motivado por la injusta invasión rusa”.

Miranda ha señalado que “no podemos ni imaginar lo que supone vivir con el miedo constante de sirenas y bombardeos por lo que nuestra intención es ofrecerles un respiro, la posibilidad de volver a sentirse y a disfrutar como los niños que son, en un entorno normalizado”. En este sentido, ha agradecido a las familias acogedoras, “su generosidad, al crearse una gran responsabilidad recibiendo en sus hogares a los menores, con el único propósito de intentar hacerlos felices”.

El Ayuntamiento de Huelva restaura el arco de la puerta principal del Barrio Obrero

El Ayuntamiento de Huelva, desde la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Públicos, ha llevado a cabo una restauración de la puerta principal del Barrio Obrero. La actuación ha consistido en la rehabilitación, con saneamiento de la estructura metálica y la pintura, de todo el conjunto que integra la entrada al Barrio Reina Victoria, incluyendo la cancela, el arco y los pilares sobre los que se asienta.

Como ha señalado la concejala responsable del área, Mariló Ponce, "para respetar el patrimonio, nos hemos limitado a reparar los daños causados por el paso del tiempo, principalmente en la zona baja de la cancela, que presentaba problemas de corrosión por la orina de los perros, aprovechando para renovar la pintura, incluyendo las letras del arco y los pilares, sobre los que hay una especie de capitel, en forma de pirámide que no se había limpiado en décadas y acumulaba herrumbre, suciedad e incluso pintadas".

La campaña de la fresa culmina en Huelva con una pérdida de un 10% de la producción

El sector fresero ha culminado la campaña 2022-2023 con una producción total de 243.310 toneladas de fresas, lo que supone un descenso del 10% respecto a la campaña pasada, según los datos aportados por las empresas de la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva.

Estas cifras reflejan una campaña "plagada de altibajos", con una incidencia muy significativa de la climatología que, en muchos momentos, ha sido "muy perjudicial", como ocurrió con el excesivo calor registrado durante la plantación, que obligó a replantar hasta casi un 30% en algunos casos de las plantas; o el elevado frío del inicio del año, que contrajo mucho la producción.

