La decoración navideña que podría aguarte las fiestas

La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella el tiempo de decorar las casas. En estas fechas es cada vez más frecuente utilizar artilugios eléctricos para adornar estancias, tanto del interior de la casa como de los exteriores por lo que el riesgo de sufrir un incendio crece de manera exponencial en estas fechas frente al resto del año.

Estas compras recurrentes se han convertido en un verdadero hábito de consumo para las familias onubenses. No en vano, la adquisición de esta clase de aparatos ha crecido en la provincia en casi un 72 por ciento en la última década, una tendencia que continúa en ascenso y para la que se han puesto en marcha importantes programas de reciclaje desde las principales instituciones provinciales.

Estos programas nacen con el objetivo de concienciar sobre la importancia del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de su correcta gestión. Pero más allá de todas ellas, preocupa especialmente la proliferación del uso de aparatos RAEE no homologados o directamente falsificados por la alta probabilidad de provocar incendios.

Estos artículos no pasan exhaustivos controles de calidad y pueden suponer un peligro para nuestra seguridad y la de nuestras familias. En la mayoría de los casos los materiales de los que se componen los hacen altamente sensibles a la transmisión de corriente por lo que pueden provocar en quienes los manipulan quemaduras de distinto tipo, descargas eléctricas o directamente incendios si se mantienen en contacto cercano con otros materiales de la casa.

Las autoridades advierten además de que, detrás de este tipo de aparatos de bajo coste, suelen esconderse redes de delincuencia organizada dedicadas a la práctica de actividades delictivas de carácter internacional como el tráfico de drogas o la trata de personas.

Cuidado con el árbol y las luces

Los bomberos del Consorcio de Huelva han elaborado un decálogo de medidas de seguridad para mantener a salvo de incendios nuestros hogares en estas fechas tan señaladas. En primer lugar, y una vez que nos hemos asegurado de que todos los artilugios están homologados por la CE, hay que extremar las precauciones con las luces y demás cableado. Este debe permanecer siempre lejos de cables y fuentes de calor tales como estufas, braseros y otro tipo de calentadores ya que podrían llegar a sobrecalentarse y provocar un incendio inmediato.

Las luces no deben ir nunca en lugares donde el agua esté presente como baños y cocina, principalmente. El contacto entre el agua y la electricidad no son buenas compañías. Una vez has elegido el lugar correcto, supervisa que los cables no estén retorcidos o pelados, también ten especial consideración en que ninguna puerta o ventana presione el cableado. A su vez, cuida de que todo este decorado no se encuentre bajo alfombras o cortinas ni ningún otro tejido inflamable. Esta es una de las circunstancias donde los incendios tienen mayor incidencia.

Para evitar sobrecargas es importante que no utilices un exceso de alargadores. Los expertos no recomiendan más de tres en el mismo aparato y en ningún caso conectar un alargador a otro. En estos casos, es aconsejable utilizar aquellos con botón que permite eliminar el flujo de corriente durante el tiempo que no estén siendo usados. No obstante, es muy recomendable que, al menos durante el tiempo que no permanezcamos en el domicilio o durante el tiempo de descanso durante la noche, todos los aparatos eléctricos o electrónicos permanezcan desconectados. En cualquier caso no deben estar en funcionamiento más de tres horas.

Al margen de todos estos consejos, es importante revisar la instalación eléctrica general del hogar de forma periódica y, en caso de encontrar algo anómalo llamar inmediatamente a un profesional de la electricidad para que lo revise de inmediato. A veces tener unas fiestas con tranquilidad solo depende del sentido común.