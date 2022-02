La nariz de Liz Taylor

El álbum Astérix y Cleopatra (1965), de Albert Uderzo y René Goscinny, es el sexto de la serie Astérix el Galo, y está protagonizado por la legendaria reina de Egipto y su nariz, acerca de la cual el filósofo francés Blaise Pascal afirmó que "si Cleopatra hubiera tenido una nariz más corta, hubiera cambiado la faz del mundo".

El álbum comienza en la ciudad de Alejandría, con Julio César y Cleopatra conversando en el palacio de la egipcia. César afirma que la ciudad de Alejandría está en decadencia, provocando el enfado de la reina de Egipto. Acuerdan un desafío que consiste en que en tres meses se construya allí un palacio, para lo que Cleopatra manda llamar a Numerobis, el mejor arquitecto de Alejandría, y le ordena la construcción del palacio en el plazo señalado. Si cumple lo cubrirá de oro, pero si fracasa lo lanzará a los cocodrilos de las aguas del río Nilo.

Abrumado por el poco plazo del que dispone, Numerobis decide pedirle ayuda a su viejo amigo Panorámix, por lo que parte rumbo a la Galia para encontrarse con el druida, que muy amablemente decide ayudar al arquitecto egipcio, y de paso, ir a ver papiros en la biblioteca de Alejandría. Numerobis parte de regreso a Egipto junto con Panorámix, Astérix, Obélix e Ideafix, así como también con un galón de poción mágica que ayudará a reducir los tiempos de la construcción.

Una vez que llegan a Egipto, son presentados ante Cleopatra y el colega de Numerobis, Paletabis, un malvado y ambicioso arquitecto egipcio que está celoso por no haber sido el elegido por Cleopatra, por lo cual decide provocar una serie de incidentes con el afán de ralentizar el proceso, y que así Numerobis sea arrojado a los cocodrilos.

Varias son las artimañas que Paletabis lleva a cabo para perjudicar a Numerobis. Primero intenta organizar una huelga de trabajadores, que velozmente es desmantelada gracias a que les dan un poco de poción mágica que les permite trabajar a toda máquina. Luego, envía a su asistente a pagarle a quien trae el cargamento de piedras necesarias para construir el palacio y que las tire al Nilo, acto que termina confesando a Obélix, por lo que son nuestros héroes quienes ahora irán en busca del material necesario.

Paletabistermina por rendirse y asistir a Numerobis en la construcción del palacio, pero es ahora Julio César quién buscará que esto no suceda para así no perder la apuesta. No es hasta que llega Cleopatra y decubre al mandatario romano con la intención de derribar el templo que este no cesa en su acciones.

René Goscinny, de manera humorística, aborda temas como los diferentes enfoques arquitectónicos, la esclavitud o las reivindicaciones laborales, sin perder de vista las características básicas ni las principales singularidades del Egipto faraónico, como las pirámides, con cita a Napoleón por parte de Panorámix, la esfinge de Gizeh, a la que Obélix arranca la nariz por accidente, el templo de Luxor, el lenguaje jeroglífico, los escribas en posición sedente o la biblioteca de Alejandría, la mayor del mundo antiguo.

Finalmente la apuesta es ganada por Cleopatra y nuestros héroes terminan festejando con uno de sus ya clásicos banquetes en el que Obélix graba unos jeroglíficos en uno de sus menhires.

Entre las habituales caricaturas de famosos que pueblan las páginas de esta serie, en este álbum es muy obvia la utilización de las facciones de Elizabeth Taylor para retratar a Cleopatra, a quien la actriz dio vida en la película del mismo título que se estrenó dos años antes. Las referencias a esta película y a su actriz protagonista son constantes: Cleopatra es retratada como mujer malhumorada, cambia constantemente de vestido como en la película y usa carrozas exageradas para desplazarse, como en una de las escenas cumbre del film. La primera edición de la portada de este álbum es una parodia del cartel promocional de dicha película, e incluye una detallada descripción de los materiales que presuntamente fueron necesarios para llevarla a cabo. Cleopatra, que fue la película más cara de la Historia en su momento.

Este álbum se adaptó en 1968 en el largometraje de animación del mismo título; y en 2002 en el largometraje Astérix y Obélix-Misión Cleopatra, con actores de carne y hueso.

La próxima semana: Kingdom (2006), de Yasuhisa Hara, la historia de dos huérfanos de guerra en la Antigua China, que sueñan con convertirse en Grandes Generales de los Cielos.