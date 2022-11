El 70% de las mujeres que sufre acoso sexual no lo comunica a la empresa en Huelva

Un 70% de las mujeres que sufre acoso sexual en el ámbito laboral no lo pone en conocimiento de la empresa. Así lo indicó la secretaria general de CCOO de Huelva, Julia Perea. Apuntó que en 2021 el sindicato llevó a cabo un estudio junto al Ministerio de Igualdad sobre el acoso sexual en el ámbito laboral, del que se desprende que 7 de cada 10 mujeres entrevistadas no habían puesto en conocimiento de la empresa ser víctimas de acoso. De éstas, el 62% no lo había hecho por temor a las represalias, "por temor a ser despedidas o a cualquier acción contra ellas".

Perea señaló que "el problema del acoso sexual en el trabajo es que es muy difícil de probar, primero las mujeres no lo suelen denunciar por miedo a las represalias de las empresas y después es difícil de probar porque hay que hacerse con pruebas con las que se pueda demostrar lo que la mujer está contando". Explicó que "cada vez que una mujer ha puesto en conocimiento del sindicado que estaba sufriendo acoso, la actuación de la empresa ha sido el despido, ha sido no creerse el testimonio de la víctima y ha tomado medidas contra la trabajadora, no darle credibilidad a lo que contaba".

El perfil de la víctima de acoso sexual es una mujer entre 25 y 45 años, que se encuentra en una posición de inferioridad jerárquica, "pero cualquier mujer puede sufrir este tipo de situaciones". Recordó que el sindicato ha creado el Observatorio de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo, "una iniciativa pionera que servirá de ventana a las trabajadoras para denunciar que están sufriendo este tipo de violencia machista y sentir que alguien las escucha".

El sindicato insta al Gobierno y a las patronales " a que dejen de mirar para otro lado". CCOO saldrá este 25 de noviembre a la calle bajo el lema Cuéntalo, trabajo libre de acoso sexual, porque "hay que contarlo y denunciarlo para que esta realidad que viven miles de mujeres en los centros de trabajo y que también es una violencia machista se visualice". A las 12:30 habrá una concentración y lectura de manifiesto en la Plaza de la Constitución.

Perea subrayó que "las mujeres asesinadas son la punta del iceberg, la manifestación más extrema de la violencia machista, pero este tipo de violencia se expresa de muchas de otras formas y está presente también en los centros de trabajo mediante el acoso sexual y el acoso por razón de género, una forma de violencia de género tan extendida como invisible".

En la encuesta realizada por el Ministerio de Igualdad se alertaba de que el 40,4% de las mujeres encuestadas ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, de cada diez mujeres cuatro habían sufrido acoso sexual, y un 10% había sufrido acoso laboral en los últimos doce meses, una de cada cuatro afirmaba que en el último año había sufrido acoso sexual, y el 17,3% de mujeres que ha sufrido acoso sexual y que respondió a la pregunta de en qué ámbito se había dado, manifestó que en los centros del trabajo.

A nivel nacional, más de 8 millones de mujeres han sufrido acoso a lo largo de su vida, más de dos millones y medio, en el último año, y 1,4 millones de mujeres lo habían sufrido en el trabajo. Comisiones Obreras considera que la educación en igualdad es esencial "para cambiar la realidad machista que se sigue dando en el entorno laboral", a lo que la secretaria general de CCOO de Huelva añade los protocolos para la prevención y actuación frente al acoso laboral, sexual y por razón de sexo "como la mejor herramienta para erradicar la violencia machista".

Indicó que todas las empresas están obligadas desde 2007 a contar con estos protocolos y sólo las empresas que tienen un Plan de Igualdad registrado cuenta con ellos, sólo 70 empresas de Huelva tienen registrado un Plan de Igualdad. El sindicato pide a la Inspección de Trabajo que para el plan de actuación previsto para 2023 establezca una campaña específica en la que se controle la implantación de los planes de igualdad y de los protocolos de actuación y prevención frente al acoso sexual, y hace una llamada a la responsabilidad y compromiso de los empresarios, "que tienen la obligación de velar por la seguridad de sus plantillas".

Perea denuncia que en los Presupuestos andaluces para 2023 no se contemplan medidas de sensibilización contra la violencia machista. La responsable de Políticas de Igualdad y Mujer del sindicato, Teresa Pulido, comentó que desde 2009 hasta 2022 en Huelva se registraron 26.716 denuncias por violencia de género, 1.168 en lo que va de año. El 78% fue presentada por la mujer a través de atestados policiales y el resto por personas que han presenciado los hechos.

Se han puesto 228 órdenes de protección en lo que va de año, se aprobó el 77% y de denegó un 22%, 75 órdenes de protección. Por otra parte, se registraron 559 llamadas al 016, servicio telefónico de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

Respecto al mercado laboral, el paro en el último mes afecta a un 59% de mujeres en Huelva, con 25.706 mujeres paradas frente a 18.095 hombres, "es la constante que se ha perpetuado en nuestro mercado de trabajo". En la provincia onubense se realizaron 3 contratos con bonificaciones a mujeres víctimas de violencia de género, "se mantiene la tendencia de años anteriores", y 12 contratos para sustituir a mujeres víctimas de violencia de género, "lo que supone una subida exponencial, ya que en 2020 fueron cero y en 2021 hubo 1".