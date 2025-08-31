Dos personas mueren atropelladas en la A-49 en Trigueros tras bajarse de una furgoneta que había sufrido un reventón y ser arrolladas por un vehículo

Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida al colisionar un turismo y una furgoneta en Trigueros, Huelva, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Varios testigos han llamado al teléfono 1-1-2 sobre las 14:30 horas para alertar de una colisión entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 71 de la A-49, sentido Huelva. En los avisos los ciudadanos que llamaron indicaban que había varios heridos y podía haber atrapados.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado, alertados por el 1-1-2, Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.

La Guardia Civil ha confirmado que ha habido dos personas fallecidas y una herida. Según los servicios de emergencia, todo apunta a que la furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Alrededor de las cinco y media de la tarde, los operarios continuaban con las tareas de limpieza y reposición en la zona afectada por el accidente.

Sobre las seis y cuarto de la tarde los dos carriles de la vía quedaron abiertos.