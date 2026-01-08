Muere una niña de 5 años en Huelva por un cuadro "fulminante" de meningitis meningocócica

La Delegación Territorial de Salud y Consumo de Huelva informaba este jueves del fallecimiento de una menor de 5 años, natural de Villablanca, por un cuadro fulminante de sepsis meningocócica. La administración autonómica lamenta el fallecimiento, ocurrido el pasado día 7 de enero, y desea trasladar el pésame y sus condolencias a la familia. Desde el equipo de Salud Mental, aseguran que se ha ofrecido asistencia psicológica a la familia.

Tras tenerse constancia de este suceso, desde la Red de Alertas del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Andalucía, dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, se activó de forma inmediata el protocolo sanitario definido para este tipo de casos, consistente en el establecimiento de medidas preventivas que conllevan la administración de tratamiento de quimioprofilaxis a las personas que han tenido un contacto estrecho con la menor, tanto en su entorno familiar como entre el personal sanitario que la atendió.

¿Qué es la meningitis meningocócica?

Según el portal europeo de información sobre la vacunación de la Unión Europea, la enfermedad meningocócica es una infección bacteriana grave causada por la bacteria Neisseria meningitidis. Este tipo de bacterias puede causar enfermedades graves, como meningitis (inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal) y envenenamiento de la sangre (septicemia). La enfermedad meningocócica puede progresar rápidamente y llegar a poner en peligro la vida si no se trata a tiempo, aunque es mortal en el 10% de los casos.

La Junta de Andalucía informa que el meningococo es una bacteria que se transmite por vía respiratoria de forma relativamente fácil entre los adolescentes, pudiendo provocar en algunos de ellos enfermedades muy graves como la meningitis o la sepsis, que pueden dejar secuelas en un 20-30% de los supervivientes.

Existen varios tipos de meningococo (A, B, C, W, Y, X). Para evitar su contracción, es necesario ponerse la vacuna contra el meningococo ACWY protege de los tipos de meningococo W e Y, que son los más frecuentes durante la adolescencia entre los 12 y los 18 años.