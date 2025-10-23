Muere Antonio Herrero, uno de los fundadores del grupo Los Marismeños

Este miércoles Huelva se ha vestido de luto por la muerte de Antonio Herrero Romero, uno de los fundadores del emblemático grupo Los Marismeños, una de las formaciones más queridas y emblemáticas del mundo del flamenco y la música rociera. Fue de los primeros integrantes de la agrupación junto a Emilio Losada López, Manuel Millán Vázquez “El Bola” y Antonio Vázquez Mendoza. Huelva fue el primer escenario que acogió a este grupo de onubenses aficionados al flamenco que se atrevieron a entonar rumbas, sevillanas y fandangos. Durante su carrera, que todavía continúa aunque con integrantes nuevos, se convirtió en una de las formaciones más importantes de la música andaluza.

Antonio estuvo en el grupo hasta 1992, a partir de esa fecha empezó a actuar como solista, donde nos ha dejado su impronta rociera y su cuna onubense. El hueco que dejó Antonio en Marismeños fue tan profundo que durante casi dos décadas no tuvo un reemplazo estable.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del flamenco, especialmente en Huelva, donde su voz y su presencia siguen siendo referencia para varias generaciones de artistas. Amigos, compañeros y seguidores han llenado las redes sociales de mensajes de cariño, agradecimiento y reconocimiento a su legado. Con su partida, se apaga una voz clave en la historia del flamenco, pero su eco seguirá resonando en las romerías, en las ferias, en las peñas y en cada rincón donde su música haya dejado huella.