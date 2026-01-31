Un motín en la cárcel de Huelva provoca varios funcionarios heridos

Alarma en la prisión de Huelva por un motín. Los internos del centro penitenciario onubense han llevado a cado una revuelta dentro de las instalaciones. La situación ha provocado momentos de gran tensión durante la tarde del sábado que han acabado en actuaciones violentas.

Como consecuencia de este altercado, varios funcionarios han resultado heridos leves durante los incidentes provocados por los internos. Algunos de los funcionarios sufrieron patadas y golpes tras ser tirados al suelo por los internos, pero gracias a los trajes especiales de protección las heridas no han sido graves.

El motín ha ocurrido en uno de los departamentos con más beligerancia del centro, durante el traslado de un interno conflictivo a uno de los módulos habilitados para este tipo de reclusos. Este preso ha agredido brutalmente a otro interno residente, necesitando asistencia sanitaria por heridas. El altercado ha motivado el aislamiento del recluso agresor y el alzamiento de varios reclusos del módulo contiguo afines al primero “con cierta influencia sobre ellos”, según fuentes a la que ha tenido acceso CSIF. Se trata del conocido en el argot carcelario como reclusos ‘kie’.

Durante el motín, los reclusos lanzaron amenazas a los funcionarios del tipo de "estaréis orgullosos de lo que estáis haciendo", "cabrones os vais a enterar, no nos vamos a sentar a cenar, entrad si tenéis huevos", "la vamos a liar gorda" o "a por ellos".

Los reclusos rebeldes han incitado a otros a secundar sus acciones. Se han negado a recoger la cena y se han parapetado al fondo del módulo tras una barricada de sillas y material de limpieza. En un primer momento, los trabajadores han tratado de reconducir la trifulca, sin éxito, apaciguando el conflicto y separando a los internos. Finalmente, han tenido que emplear la fuerza, ya que han sufrido agresiones y el lanzamiento de objetos como latas de bebida. Ha sido necesario el desalojo de la dependencia para su posterior control. La revuelta ha tenido lugar en un módulo en el que hay actualmente 62 reclusos.

Por el momento se desconoce el número exacto de trabajadores e internos heridos durante el levantamiento y se mantiene abierta una investigación.

CSIF denuncia "inseguridad" en la cárcel de Huelva

La sección sindical del Centro Penitenciario de Huelva de CSIF, sindicato más representativo en las Mesas de Negociación de Instituciones Penitenciarias (IIPP) y de Función Pública, denuncia la "inseguridad imperante en el Centro Penitenciario de Huelva" a raíz de un amotinamiento de decenas de presos y la agresión a los funcionarios que trataban de abortarlo.

Los hechos evidencian la gravedad de una situación sobre la que alerta de forma reiterada CSIF IIPP Huelva. La conflictividad en la prisión onubense pone en riesgo la integridad física de los trabajadores y de los propios internos. En este caso, la pronta y profesional actuación en la resolución del motín por parte de los funcionarios ha evitado consecuencias mayores.