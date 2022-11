La marea morada vuelve a llenar las calles de la capital este 25N

Huelva ha vuelto este 25N a las calles para manifestarse, una vez más, contra todas las formas de violencia machista que azotan a las mujeres y contra la cultura que favorece los delitos de odio.

Las calles de la capital se han llenado de mujeres de todas las edades que, ataviadas en indumentaria morada, han exigido altura de miras a las instituciones para que acaben de una vez con esta lacra que ha segado la vida de 38 mujeres y ha dejado 24 menores huérfanos en lo que va de año.

La marcha ha comenzado a las 18:00 desde la rotonda de los Bomberos y ha continuado hasta el Paseo Santa Fe, donde ha tenido lugar la lectura del Manifiesto por parte del Movimiento Feminista y, por primera vez, la lectura de los nombres de las mujeres asesinadas y sus asesinos.

"Estamos aquí para recordar a la sociedad onubense que la lucha aún no ha acabado", ha explicado la portavoz de las feministas. "Buscamos que se deje de normalizar la inseguridad en las calles, la instrumentalización y la hipersexualización del cuerpo de mujeres y niñas y el acoso en aulas y centros de trabajo".

El Movimiento Feminista, nutrido por el trabajo de diferentes asociaciones y colectivos, ha recordado que a pesar de contar con la generación más formada académicamente "seguimos sin identificar las señales de la violencia machista. Insutos y desprecios que siguen cobrándose la vida de nuestras hermanas". Para erradicar este mal endémico, las feministas demandan la implantación urgente de "una educación igualitaria e inclusiva en todos los aspectos, el aumento de presupuestos de formaciones, fuerzas del Estado y actores jurídicos".

"Estamos aquí para exigir un cambio real"

Las feministas han querido recordar las desigualdades de todas las mujeres y en especial las que se mantienen en los ámbitos rurales. "Estas mujeres se encuentran desamparadas ante la ausencia de una ayuda inmediata ya que los recursos tardan en llegar y a veces es demasiado tarde", expusieron en su discurso. ""También encontramos muchas dificultades para las mujeres migrantes por el desconocimiento del lenguaje y la ausencia de una verdadera red de apoyo".

Desde el Movimiento se ha puesto en valor el importante crecimiento que ha tenido el feminismo onubense en los últimos años. "Al principio eran unas pocas mujeres juzgadas de locas que acabaron rompieron la estructura social impuesta por el sistema", han dicho. "Se ha logrado construir toda una red de ayuda para acabar con estos terribles sucesos. Ahora sabemos que los celos de nuestras parejas no muestran amor, que su control excesivo no indica preocupación y que la agresión física o sexual no es un simple acto impulsivo sino que es violencia de género"