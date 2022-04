Miguel Ángel Curiel, alcalde de Hinojos: “El monte está abandonado: hay bosques en los que no entra la luz”

Tras once años al frente del Ayuntamiento de Hinojos, el alcalde se encuentra satisfecho con la gestión del equipo de gobierno: “Nos encontramos un ayuntamiento que estaba completamente arruinado y lo que hemos hecho es ponerlo económicamente a la altura de las circunstancias, sin deudas, pagamos a todos los proveedores en tiempo, fecha y forma y hemos puesto todas las singularidades y particularidades que tiene este municipio al servicio de la ciudadanía y al servicio de todos y cada uno de los visitantes que viene a visitarnos”.

Biodiversidad

Huelva es pionera en materia forestal. Se trata de la provincia que más superficie tiene de toda Andalucía. Y dentro de ella, el municipio de Hinojos “es un rincón privilegiado en el entorno del paraíso medioambiental que es Doñana”, como explica el alcalde. El municipio cuenta con un patrimonio natural compuesto por dos ecosistemas importantes de los cinco que tiene el Parque Nacional, con 8500 hectáreas de marisma y un patrimonio forestal de 4.500 hectáreas de pinar de monte mediterráneo: “La biodiversidad es la gran joya de la corona de este de este Ayuntamiento. Entre otras cuestiones porque nuestro bosque mediterráneo es único, las especies que los habitan tenemos una especie de cardo, por ejemplo, autóctona de nuestro municipio, aparte de tener dos especies emblemáticas que le dan fuerza a Doñana con son el lince y el águila imperial”.

Un patrimonio forestal en el que la caza “es compatible”. Por eso “disponemos de un coto que desde el año 1914 lo tiene cedido el Ayuntamiento a los cazadores” de forman que “le saquen el máximo provecho”. Verdaderamente, dice Curiel, “sacamos aprovechamiento de madera, del corcho, aprovechamiento apícola y, como no, aprovechamiento cinegético, esa es la realidad de un monte con un potencial de 4.500 hectáreas que puede disfrutar cualquier ciudadano.”

Sin embargo, Miguel Ángel Curiel sostiene que la falta de información y conocimientos genera prejuicios en la ciudadanía “creo que hoy se escucha el sonido de una motosierra, o se ve un autocargador por cualquier monte y la gente cree que se está destruyendo”. Nada más lejos de la realidad: “cuando se actúa en un monte se hace de forma perfectamente reglada, de forma avalada a través de la ley forestal y con la autorización de las administraciones competentes. La corta de un pino es la regeneración de los pinos del mañana”.

Lo que es aún más grave, desde su punto de vista, “es que la propia administración haga dejación de sus funciones porque se pone en riesgo el ecosistema del lugar: estamos llegando a situaciones límite, un monte impenetrable y riesgos de incendios. Es una realidad que los planes de ordenación (que exige la ley) deberían estar ya actualizados y no lo están. Los planes anuales de aprovechamiento tenían que estar listos en el primer trimestre del año y no están. Si hablo de Hinojos, el plan anual de aprovechamiento del año 2021 llegó en diciembre, lo que significa que 2021 no se pudo contar con ellos y quedaron para este año 2022”.

La Junta, cree el alcalde de Hinojos, “se está dedicando única y exclusivamente al arreglo de los caminos pero, pero 20 o 30 metros más allá de nuestro monte hay muy poca intervención de la mano del hombre”. Con esta política forestal “lo que se está haciendo es, por un lado, crear verdaderos calderines que, llegado el momento, aviven de forma incontrolable el fuego y, por otro lado, dejar morir la masa forestal porque prácticamente no entra luz son montes que ya son impenetrables. El hecho de que el 58% del presupuesto de la Consejería de agricultura y sostenibilidad no se haya agotado durante el año 2021 es un fracaso total y absoluto”.

Economía

Turísticamente Hinojos cuenta con grandes valores: “Nuestra Semana Santa brilla con luz propia dentro de nuestra comarca, nuestra celebración de Corpus es única y catalogada Bien de Interés Cultural por la Junta de Andalucía, es hoy uno de los santos y señas de nuestro municipio y de la gente que viene a visitarnos en esa época”.

Pero, insiste Curiel: “son nuestros árboles nuestro mayor patrimonio. Seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y a lo largo de sus vidas, además de generar una riqueza enorme en términos medioambientales, también tienen la posibilidad de hacerlo en materia económica en materia de empleabilidad”.

El sector de la madera ha sido para Hinojos muy importante: “somos uno de los pocos pueblos que tenemos certificación. Durante los años 90, Hinojos en materia económica el aprovechamiento de la madera suponía el 33% del presupuesto, hoy, desgraciadamente no llega ni siquiera al 8% un sector que en un marco temporal de quizás dos o tres meses puede estar generando 50 puestos de trabajo directos más indirectos en transporte, autocargadores, etcétera. Creo que podríamos sacar un mayor provecho de esta materia prima. Para ello, volvemos a lo mismo, sería necesario el Plan de ordenación. Estamos hablando de en torno a 4000 metros cúbicos de madera perfectamente ordenado perfectamente autorizado perfectamente definido tal cual dice la Ley forestal y quien tiene que autorizar esa corta es la Consejería de agricultura y sostenibilidad”.

Empleo y reto demográfico

La empleabilidad del sector forestal se ha reducido a más de un 50%, según la asociación de empresarios forestales de la provincia. “Sin aquello se venía haciendo habitualmente en una zona rural como es el aprovechamiento forestal como el tema de los caminos dentro de la explotación agrícola… si hay menos mano de obra, lógicamente la gente se va dónde existan oportunidades de empleabilidad, a lo grande pueblos o a las capitales, dejando los pequeños municipios que van quedando abandonados y sus tradiciones perdidas”. El empleo forestal “es un empleo de tradición, muy duro, y un sector que también se ha visto abandonado”.

Futuro

Dice Miguel Ángel Curiel que hay que “seguir peleando” por la vertebración del territorio: “tenemos que continuar con la certificación de nuestros productos porque eso es el garante de una calidad dentro de nuestro territorio. Debemos seguir trabajando y luchando para que los Planes de Ordenación se realicen de la mano del Ayuntamiento y de la ciudadanía de nuestro municipio y tenemos que seguir peleando por esos planes anuales de aprovechamiento. No podemos olvidar que lo que nosotros hemos heredado debe ser un legado aún mejor para nuestros hijos e hijas. La clave es una gestión adecuada ordenada y sostenible de nuestro medio ambiente, la herramienta es la Ley”.