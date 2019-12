Las monitoras escolares se plantean la huelga por el riesgo de pérdida del empleo

Ha pasado ya una década desde que los problemas laborales empezaran a afectar gravemente a las monitoras escolares y aún no han encontrado una solución satisfactoria para su situación laboral.En estos días, el colectivo se planteará si iniciará movilizaciones ya que perciben que sus puestos de trabajo se encuentra en riesgo. Sus reivindicaciones han sido durante todo este tiempo, apoyadas por CCOO. La responsable de Educación de CCOO-Huelva, Marina Vega, explicó que “se trata de 130 trabajadoras que realizan una tarea que está compartida con otras compañeras que pertenecen a la Junta de Andalucía”. Las 130 monitoras en cuestión, han estado externalizadas y con unas condiciones laborales muy precarias que han sido denunciadas durante todo este tiempo.

El problema en la actualidad puede parecer contradictorio. La Junta de Andalucía optó por asumirlas como personal propio. Lo que podría parecer un paso más que positivo, plantea mucha incertidumbre para estas empleadas. Marina Vega explicó que la futura incorporación de estas trabajadoras al ámbito de la Junta de Andalucía planeta que “cuando esas plazas tengan que ser asumidas, entrarán en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) con su bolsa correspondiente que está anticuada y que tiene carácter único”.

En la práctica, todo esto significa que para la provisión de los puestos de trabajo entra en juego una serie de factores que no dejan asegurada ni mucho menos, la estabilidad laboral de estas monitoras. De este modo, Vega mencionó la experiencia que “no quedará valorada adecuadamente ya que estas trabajadoras no han estado desempeñando su labor todavía en un puesto de carácter público de manera que esa experiencia no quedará computada de manera que no se encontrarán en igualdad de condiciones con otras aspirantes”. Otras circunstancias que pueden jugar en su contra son la precariedad de los contratos con los que han estado trabajando durante estos años, o el hecho de que hayan ejercido su labor dadas de alta en categorías laborales diferentes a la que ahora quedará reflejada en la RPT.