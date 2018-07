Los minoristas no se irán del mercado de San Sebastián sin una alternativa viable

Gritaron fuerte y se les escuchó a las puertas de su mercado, el de San Sebastián. También en el zoco amigo del Carmen y a las puertas del Ayuntamiento, así como por las calles del centro de la ciudad. Los minoristas de la plaza de abastos del histórico barrio de Huerta Mena se echaron ayer a la calle para decir, alto y claro, que quieren que sea el Ayuntamiento el que gestione y costee el traslado de sus puestos a una carpa en el solar del antiguo Manuel Lois, dado que el mercado es de titularidad municipal.

Quieren instalarse allí mientras duren las obras de la plaza, previsiblemente por un periodo de un año, y que fueron adjudicadas en junio a la empresa Joca Ingeniería y Construcciones S.A. por un importe de 857.000 euros. Además, antes de marcharse del mercado, quieren que se regularice la situación de las concesiones, ya que provienen de los años cincuenta y es necesario regularizarlas.

"Carpa sí, desalojo no", "del mercado no nos moverán", "el mercado unido jamás será vencido" o "queremos trabajar, carpa ya" fueron algunas de las consignas que lanzaron los 33 comerciantes afectados, así como sus familiares y amigos. En total, más de medio centenar de personas secundaron la protesta, a los que se unieron los portavoces de la oposición municipal Pilar Miranda (PP), María Martín (Cs), Mónica Rossi (IU), Rafael Gavilán (Mesa de la Ría) y Jesús Amador (Participa).

"Tras la incertidumbre que llevamos pasando estos diez días, en los que hemos sentido miedo, en la reunión que mantuvo el miércoles la oposición con el alcalde se negoció la solución que se aproxima a lo que exigimos", señaló el presidente de la asociación de minoristas del mercado de San Sebastián, Juan Carlos Salguero. A su juicio, hubiera sido muy sencillo haber alcanzado esta solución antes.

Las movilizaciones no pararán, según advirtió, si el Ayuntamiento no les garantiza sus puestos de trabajo hasta que se ubique la carpa, porque, en sus palabras, "no podemos irnos a casa dos meses y medio, ya que eso no es viable". En este sentido, reprochó la celeridad con la que se ha realizado un informe sobre las condiciones sanitarias del mercado y cuestionó que la falta de solidez del edificio obligue al desalojo. Así, presentarán alegaciones ante el desahucio, cuya fecha, según indicó, cumple el sábado, si bien en realidad "debe haber diez días para alegar y, por lo tanto, expira el 16".

Los comerciantes piden al Consistorio que costee la carpa (hablan de 300.000 euros) y recuerdan que la alternativa planteada por el equipo de gobierno en el parque Alonso Sánchez no les satisface porque es una zona poco transitada. Tampoco la ubicación en locales de El Torrejón, donde tendrían que acometer obras de acondicionamiento.

"Queremos reunirnos con el Ayuntamiento. Estoy abierto al diálogo. Lo hemos pasado mal, ha sido muy triste y doloroso ver así a mi gente. El día en el que recibimos la carta la gente estaba hundida. Se ha sufrido y aún no se ha arreglado el problema, porque el acuerdo no está cerrado", manifestó Salguero. Desde la oposición municipal criticaron la gestión que el equipo de gobierno ha hecho de este asunto, y valoraron que ha habido "falta de voluntad política".