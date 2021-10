El mercado del Carmen se conciencia sobre la importancia del lavado de manos

Profesionales del hospital Juan Ramón Jiménez se han desplazado al mercado del Carmen, en el Día Mundial del Lavado de Manos, donde han aprovechado la oportunidad que ofrece este recinto para entrar en contacto directo con la ciudadanía e incidir en la importancia de este hábito en la rutina diaria. Precisamente una de las enseñanzas que ha dejado la pandemia de Covid-19 es lo importante que resulta lavarse las manos para evitar la propagación de enfermedades.

El director gerente del hospital, José Luis Bonilla, y el presidente del mercado del Carmen y representante de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Francisco Blandón, han visitado la mesa informativa instalada, gracias al convenio suscrito entre el centro hospitalario y la FOE, entre cuyos objetivos se encuentra la prevención y difusión de buenas prácticas para concienciar e implicar a la población en estilos de vida saludables. En el estand, profesionales médicos y de enfermería de los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública y de Calidad Asistencial, han informado de primera mano a la ciudadanía, les han entregado soluciones hidroalcohólicas y han realizado demostraciones del correcto lavado de manos.

Esta sencilla práctica siempre ha sido la mejor manera de evitar enfermedades, pero la pandemia de Covid-19 ha hecho que tomemos una mayor conciencia de su importancia para frenar la propagación del coronavirus y de otras enfermedades. Lavarnos las manos adecuadamente es la primera línea de defensa para protegernos a nosotros mismos y detener la cadena de propagación a nuestra familia y nuestro entorno, desde un simple resfriado común hasta enfermedades más graves como la meningitis, la bronquiolitis, la gripe, la hepatitis A y muchos tipos de diarrea.

No vale un enjuague rápido, sino un lavado correcto con agua y jabón en momentos claves del día (o con solución hidroalcohólica cuando no es posible), como son: antes y después de cada comida; después de ir al baño; después de sonarse, estornudar o toser (preferiblemente, no utilizar las manos al estornudar, emplear pañuelos desechables o taparse la nariz con el antebrazo); después de tocar animales, flores, hierba, tierra; de hacer deporte; cuando se vean sucias; antes y después de visitar a un amigo o familiar enfermo. Además hay que recordar que para mantenernos sanos, debemos cubrir cualquier corte o rasguño.

Taller infantil

A continuación, los profesionales del hospital se han desplazado al salón de actos de la FOE para realizar un taller con medio centenar de alumnos de sexto de primaria del colegio Santo Ángel de la Guarda de Huelva. Los protagonistas han podido poner en práctica sus conocimientos sobre el adecuado lavado de manos. Un tema en el que han venido trabajando esta semana en el colegio y que han plasmado a través de dibujos que hoy han entregado de cara a la participación en un concurso infantil.

II Certamen fotográfico

De forma paralela, el hospital Juan Ramón Jiménez ha convocado el II Certamen de Fotografía del Día Mundial del Lavado de Manos, abierto a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios. Las obras presentadas deben ser originales con técnica libre y han de ser remitidas por correo electrónico desde las 8 a las 20 horas del próximo día 19 de octubre a: preventiva.hjrj.sspa@juntadeandalucia.es

Los autores de las tres mejores imágenes serán premiados, del primero al tercero, con una noche y media pensión en habitación familiar en el hotel Martín Alonso Pinzón de Mazagón, una cena degustación para dos personas en el restaurante Macha y un obsequio del comercio Chiguagua, siendo los obsequios gentileza de los socios colaboradores de la FOE. El jurado estará formado por profesionales de la FOE y de los servicios de Medicina Preventiva y Salud Pública y de Calidad Asistencial del centro hospitalario y presidido por un miembro de la dirección, siendo su voto de calidad en caso de empate. El día 22 de octubre se dará lectura del fallo y la decisión del jurado será inapelable. Todas las obras serán expuestas públicamente en la II Muestra de Fotografías Día Mundial del Lavado de Manos 2021.

Estas jornadas de divulgación en las que se ha hecho partícipe a la población general, se enmarcan dentro de las acciones que lleva a cabo el Juan Ramón Jiménez para impulsar la cultura de seguridad. La higiene de manos constituye uno de los elementos más significativos para una organización que quiere brindar una atención sanitaria segura y proteger a los pacientes de las infecciones evitables.