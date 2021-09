El 30% de los mayores de 65 años podría tener Alzheimer y no saberlo

Hoy 21 de septiembre se conmemora Día Mundial del Alzheimer. Saber el número exacto de personas afectadas por alzheimer es algo bastante complicado por una sencilla razón: no hay un censo oficial de personas diagnosticadas, como sí ocurre con otras patologías. Además, a los que ya saben que padecen la enfermedad hay que sumar aquellos pacientes que no han sido diagnosticados por tratarse de personas mayores que viven solas o a las que sus familias todavía no han sido capaces de detectar los primeros síntomas.

Aún así, basándose en la prevalencia, se estima que en Huelva hay más de 3.500 personas con esta enfermedad, “por lo que se calcula que en la capital hay más de 14.000 personas que sufren con el alzheimer, ya que a los propios enfermos hay que sumar a los familiares cuidadores”, afirma Rocío Muñoz, presidenta de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Huelva y Provincia, AFA Huelva.

Al igual que ha ocurrido con otras muchas patologías, la llegada del covid las ha trasladado a un segundo plano en el sistema sanitario, con el perjuicio que eso conlleva. De hecho, aunque no hay datos oficiales, desde AFA Huelva estiman que los plazos de diagnóstico se han duplicado después de la pandemia. Si antes de marzo de 2020 pasaban aproximadamente tres meses desde la visita al médico de atención primaria hasta la cita con el neurólogo, actualmente se tarda uno seis meses entre las dos citas médicas, “y se está perdiendo un tiempo precioso para el paciente, ya que para estos enfermos un diagnostico temprano y certero es vital de cara a afrontar el desarrollo de la enfermedad”, explica la representante de AFA Huelva.

Hasta que se llega a la consulta del médico con la sospecha de que se pueda tener un problema, prosigue la presidenta, “el paciente pasa por un proceso en el que la familia juega un papel muy importante, ya que por norma general uno mismo no suele reconocer que tiene un problema, así que es la familia la primera que toma consciencia y cuando se acude a visitar al médico es fundamental su testimonio para facilitar el diagnóstico”. Tal y como explica Muñoz, existen tres claves fundamentales que deben hacer saltar las alarmas: notar pérdidas de memoria inmediata, observar un cambio de carácter y la apatía. “Si se observa cualquiera de estos tres síntomas es bueno acudir al especialista cuanto antes, ya que insisto, un diagnóstico temprano y certero es muy importante”, afirma.

Pero lamentablemente en muchos de los casos no hay una familia que pueda detectar estos cambios. Por este motivo, desde AFA Huelva una vez al año ponen en marcha una actividad en la que, de la mano de profesionales de la asociación, realizan diferentes pruebas parar valorar la memoria. Están destinadas a personas mayores de 55 años y lo plantean como un control rutinario, “aunque en las últimas que celebramos al 20% de los que acudieron se les recomendó ir a un especialista porque en los test que realizaron los psicólogos detectaron un deterioro cognitivo incipiente. Insisto, es muy importante acudir en cuanto se detecta lo más mínimo”, asevera la presidenta.

Por otro lado, para aquellos a los que no se les detecta ninguna patología pero empiezan a notar pérdidas de memoria AFA Huelva ha puesto en marcha una unidad de entrenamiento de la memoria. Se trata de talleres de 35 minutos, tres días a la semana, con tratamientos individualizados para ejercitar la memoria, “es como cuando vas al gimnasio para mantener en forma los músculos, pues esto es lo mismo pero para entrenar la agilidad en el cerebro”, concluye.

Respecto al programa de actos para conmemorar el Día Internacional, hay que recordar que arrancan hoy con la instalación de mesas informativas en distintas localizaciones (La Palmera, calle Concepción, plaza del antiguo Estadio o La Merced), además de en Hospitales y Centros Comerciales.

Para el 23 de septiembre hay prevista una misa y encendido de velas en el patio de la Hermandad del Rocío de Huelva en homenaje a los enfermos fallecidos en el último año.

Las actividades continúan el 28 de septiembre con una charla formativa dirigida a personas mayores de 50 años sobre Estrategias para fortalecer la mente a cargo de Eva Rodríguez Márquez, psicóloga de AFA Huelva en el salón Juan Ramón Jiménez de Fundación Cajasol. Asimismo, el 30 de septiembre, a las 19:00, tendrá lugar la conferencia magistral Nuevas perspectivas en la Enfermedad de Alzheimer a cargo del director Científico de la Fundación Cien-Reina Sofía, el doctor Pascual Sánchez Juan, en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur.

Ya en octubre, el día 5, se celebrará la Gala 25º Aniversario AFA Huelva, con la proyección de un vídeo sobre la trayectoria de la asociación y entrega de reconocimientos en el Gran Teatro; y el 28, las Cocheras del Puerto acogerán la representación de la obra de teatro 13 y Martes a cargo del Grupo Tusitalas.

En noviembre, el día 30, se entregarán los premios del Concurso Escolar Un abrazo es un círculo de vida en el salón Juan Ramón Jiménez de Fundación Cajasol, poniéndose el broche de oro al año de celebraciones el 14 de diciembre con la representación en el Gran Teatro de la obra Resistiré a cargo del Grupo Andariego.