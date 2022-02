El mar de febrero llega al Gran Teatro de Huelva

Continúa la fase de preliminares del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en el Gran Teatro de Huelva. La segunda jornada ha contado con las actuaciones de las comparsas El mar de febrero, de Huelva; Las intrépidas y Los desataos, de Punta Umbría, y las murgas Las monjas 30 años de tradición, de Isla Cristina y El priorato de Don Simón, de Sánlucar la Mayor (Sevilla).

El mar de febrero

Comparsa de Huelva

Tipo: Pez de fantasía.

Letra y música: Jesuli Perojil.

Presentación: Con una escenografía digna de los grandes concursos, y un disfraz de fantasía y muy colorido llegan dando guerra desde el principio aunque sea desde el fondo del mar.

1 Pasodoble: Dando muy duro a los que no saben ganar el concurso e intentan desestabilizar a los grupos. Una letra muy Jesuli que puso al teatro en pie, sabe como competir. Y el guiño a Punta Umbría es sincero.

2 Pasodoble: Otra letra de las güenas, comparando a Dios con la madre. Magnífica comparación. Musicalmente muy agradable de escuchar y con notas altas y manteniendo la segunda. Muy buena armonía.

Cuplés: Graciosos y estilo Jesuli. El primero al concurso y su segundo puesto y el tercero, estilo genuino, si no metiera un cuplé donde no aparezca un "Cayetano" no sería él.

Popurrí: En él sacan todo su arsenal, voces, afinación, fuerza y sobre todo llegan a la gente, donde les hace recordar de dónde venimos y dónde quieren rescatar esas coplas del fondo del mar, esas coplas que un día nos hicieron ser algo en esta fiesta. Un agradable paseo por este mar de febrero.

Las monjas 30 años de tradición

Murga de Isla Cristina

Tipo: monjas pasteleras.

Letra y música: Rafael Rodríguez.

Presentación: Un mini popurrí, en su forma de presentar. Cachondeo y diversión

1 Pasoboble: Letra reivindicando los carnavales y que haya paz y después gloria.

2 Pasoboble: Homenajean a Antonio Villa fallecido recientemente. Un detalle de estos murguistas isleños.

Cuplés: El primero, a la subida de la luz, el segundo, siguiendo con la misma temática de la luz se inventan las maneras para cuando se produzca el apagón. Conectan con el público, sobre todo en el estribillo y en la entrada del segundo cuplé.

Popurrí: Hacen que el público se lo pase bien, disfrutando en el escenario y eso se contagia. Murga entretenida y con un final donde se comen al público, vitalista.

Las intrépidas

Comparsa de Punta Umbría

Tipo: Milicianas.

Letra y música: Francisco Javier Tinoco.

Presentación: Voces conjuntadas para una presentación reivindicativa sobre el derecho de las mujeres a luchar en cualquier terreno. La bandera arcoíris, preside su actuación.

1 Pasodoble: Al maltrato. Una letra escogida para mostrar ese rechazo a todo el daño que gratuitamente infligen algunos desalmados pues no se les puede llamar hombres.2 Pasodoble: Al embarazo, un regalo de Dios que sólo pueden disfrutarlo ellas. Nos describen como es esa espera y los sentimientos que tienen. Bonita letra.

Cuplés: El primero al satisfayer, sin complejos. El segundo, a las novelas turcas. Gracioso los dos.De todas formas, cuplés de aliño.

Popurrí: Siguen reivindicando su papel en esta sociedad, con cuartetas muy escogidas y con una sensibilidad muy alta. Sorprendente con la entrada de un clarinete en una de sus cuartetas arrullando a su pueblo, pase más que aceptable.

El priorato de don Simón

Murga de Sanlúcar la mayor

Tipo: monjes.

Letra: José Antonio Díaz.

Música: Ignacio Márquez.

Presentación: Haciendo referencia a Fernando Simón, el responsable de informarnos de cómo marcha la pandemia.

1 Pasodoble: A sus mujeres, por aguantarlo. Musicalmente nada nuevo bajo el sol. Sólo lo salvan los gags entre músicas.

2 Pasodoble: A los enfermos de salud mental.

Cuplés: El primero, a una furgoneta que tienen en el priorato y que por lo visto era fatal. Nada de nada, ni chiste ni gracia. En el segundo vuelven a hacer lo mismo, nada de nada.

Popurrí: Despliegan todo su.... bueno despliegan que ya es mucho. Músicas antiguas y sin chispa. En fin lo mejor el final, cuando se fueron.

Los desataos

Comparsa de Punta Umbría

Letra: José Manuel Soto

Música: Alejandro Rodríguez

Tipo. Espantapájaros

Presentación: Magnífica, vienen pisando fuerte, ritmo y calidad interpretativa. Con esos alto sin sobresaltos, con fuerza.

1 Pasodoble: Años de pandemias convertidos en un calvario para ellos pero vuelven de nuevo desde Punta Umbria para luchar por el Carnaval de Huelva. Con esa letra se meten al público en el bolsillo.

2 Pasodoble: Una crítica a todos aquellos que apostaron por el turismo de volcán si tener en cuenta a los que lo perdieron todo.

Cuplés: El primero a los problemas de la familia real y sobre todo a la reina emérita. Dña Sofía. El segundo, a unas vacaciones interminables con su suegra.

Popurrí: Salen convencidos de sus intenciones, saben a lo que vienen y tocan temas de calado, como el olvido de las administraciones con la provincia, o a los asentamientos de los jornaleros marginados y maltratados. Letras comprometidas y con un mensaje clarísimo. Todo ello defendido con una buena afinación y armonía, la percusión acompaña a todo su montaje. Gran comparsa. La guerra de coplas ha comenzado.