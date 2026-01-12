El mar arrasa otro chiringuito en Matalascañas

El mar sigue comiéndose poco a poco Matalascañas. La marisquería-freiduría Paco Triana, en el paseo marítimo, ha sido el último de los chiringuitos que ha quedado arrasado por el mar. Aunque ya estaba en mal estado debido al temporal de las últimas semanas, el fuerte oleaje de esta madrugada ha derribado el conocido establecimiento.

El dueño del restaurante con medio siglo de vida, Paco Triana, se encuentra destrozado: "Estoy fatal. Esto era un negocio alegre, familiar, y ahora mira como está", afirma en conversación telefónica con este medio. En cuanto a la actuación a seguir informa que toca "esperar a que pase el perito y valore los daños" para después "hablar con el alcalde, que nos cuente sobre la obra del paseo marítimo y Dios quiera que se le dé una solución".

Precisamente el alcalde de Almonte, Paco Bella, ha solicitado formalmente una reunión que finalmente tendrá lugar en Madrid en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con la Subdelegación del Gobierno, representada por María José Rico, la Dirección General de Costas, encabezada por Gabriel Cuena, y la Junta de Andalucía, representada por el delegado en Huelva, José Manuel Correa, así como con la secretaria general provincial de la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Patricia Barrera. Este encuentro tendrá lugar este mismo miércoles.

Desde el Ayuntamiento de Almonte, el alcalde Francisco Bella ha matizado a este periódico que durante la reunión "vamos a trasladar la situación de angustia que se está viviendo por parte de los vecinos como de los empresarios que tienen su modo de vida allí en aquella zona y del propio ayuntamiento que nos vemos de alguna manera superados". Bella ha asegurado que esta situación "está reconocida como una catástrofe natural" y que se ha visto agravada por "el hecho de que no se haya aportado arena durante más de siete años que ha hecho que los efectos sean tan indeseables como han sido".

En este contexto, el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento acudirá a la reunión con una petición clara: ayuda institucional y un pronunciamiento definitivo por parte del Estado sobre si va a intervenir, de qué manera y con qué alcance. “Esperamos que haya una respuesta clara que permita saber a qué atenernos”, ha indicado. Una vez conocida esa posición, el consistorio almonteño adoptará las decisiones que considere necesarias. “El Ayuntamiento no se va a quedar parado. Vamos a tirar adelante”, ha afirmado el primer edil, quien ha advertido de que, en ausencia de apoyo estatal, el Consistorio estudiará la solicitud de responsabilidad patrimonial por las vías legales correspondientes, sin renunciar al mismo tiempo a buscar soluciones que permitan actuar con la mayor rapidez posible.

El alcalde ha señalado, finalmente, que durante esta semana se están preparando todos los argumentos técnicos y administrativos que se trasladarán al Ministerio, con el fin de que la reunión del próximo día 14 sea “lo más productiva posible” y permita avanzar hacia una solución real y efectiva para Matalascañas.

En esta cita, tal y como ha asegurado desde el consistorio almonteño, se debatirá sobre la declaración de Matalascañas como zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que desde la propia Subdelegación adelantaban que sería aceptada en el que momento en el que Ayuntamiento lo solicitase. Esta declaración permitirá activar las ayudas económicas necesarias para reparar los daños que se están produciendo en infraestructuras municipales, como el Paseo Marítimo.

Los daños ocasionados en el litoral onubense ascienden a casi nueve millones de euros, según una primera valoración económica del Ayuntamiento de Almonte que corresponde exclusivamente a los daños en infraestructuras públicas y no incluye los perjuicios sufridos por viviendas, urbanizaciones e instalaciones privadas situadas en primera línea de playa. El deterioro se ha extendido en alrededor de un kilómetros y medio de costa en el que han cedido muros y los socavones en el suelo han llegado a poner en riesgo los cimientos de edificios residenciales.

Estos daños llevaron al consistorio almonteño a pedir la acción de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evaluar el estado del edificio El Alcotán ante el posible riesgo de colapso. La UME realizó una inspección de madrugada para evaluar el estado de las estructuras más comprometidas, que arroparon desde afuera para evitar

PSOE asegura que el Gobierno "no ha dejado de actuar" en Matalascañas

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el Gobierno "no ha dejado de actuar ni un solo minuto en Matalascañas", toda vez que ha apuntado a que el cambio climático está "haciendo estragos no solo en las playas de Huelva", por ello, ha señalado que "no es el momento de la confrontación política", sino "el de trabajar para buscar soluciones a largo plazo".

Limón ha reafirmado el "compromiso" del Gobierno con el litoral de onubense, porque "no ha dejado de actuar ni un solo minuto en Matalascañas", ya que "lleva desde noviembre echando arena continuamente, ha tenido un pequeño descanso en Navidad, apenas unos días, y se ha vuelto a retomar a partir del 5 de enero".

Al respecto, ha apuntado a que a Matalascañas "le pasa como le ocurre a muchas playas del litoral onubense, como Isla Cristina, El Portil o cualquier playa que tengamos en el litoral español, y es que el cambio climático está haciendo estrago en las costas" y "hay que trabajar".

Por ello, Limón ha remarcado que "hay que trabajar aportando arena, rehabilitando el paseo marítimo y sobre todo con soluciones a largo plazo que hagan que las personas que viven en ese espacio no tengan que abandonar sus casas".

"No es el momento de la confrontación política, como está intentando hacer el alcalde de Almonte, sino es el momento de actuar para prevenir y solucionar como está haciendo el Gobierno de España. Y eso es lo que espero de la próxima reunión del miércoles, que nos dejemos de más ruido y de más crispación, porque los vecinos y vecinas de Almonte necesitan soluciones ya", ha enfatizado.

Al respecto, ha incidido en que el PSOE "está buscando soluciones que sean las menos dañinas para los vecinos y para las vecinas y que vengan a reparar el problema". "Como he dicho estamos trabajando desde el minuto uno aportando arena y sobre todo aportando los medios humanos necesarios para que se pongan encima de la mesa las soluciones", ha reseñador.