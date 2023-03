-¡Cómo está el suelo! Mejor sería que lo cambiaran más que el de la plaza.

-La verdad que sí, le contesté.

Gastados por las pisadas de la devoción, las loza de barros y las de pizarras.

He subido hoy de nuevo agarrado a mi madre por el porche de la mayor de San Pedro para ver al Señor Cautivo en su día.

Lo hacía de niño y ahora también sexagenario; antes parecía que al llegar a esa edad eran todos viejos. La verdad que me he sentido tan joven como veo joven a mi madre en ese amor que renueva cada año al Señor, aunque lo cierto es que la vida nos va desgastando el cuerpo pero buscamos que el espíritu se mantenga siempre joven.

Había dejado por un momento lo que estaba escribiendo sobre Manuel Siurot. De regreso y envuelto en el halo de sentimientos vividos en San Pedro tras llegar a la hora en que las campanas tocaban el ángelus, cuando de nuevo leía a Siurot he decidido posponer ese artículo para la próxima semana.

Seguro que el propio Siurot lo entendería, pues le estaba leyendo un artículo publicado en 1932, cuando se refería a su madre y a lo que los hijos siempre hemos aprendido de ellas: “Es sabido que las madres cristianas son las mejores maestras del mundo. En una ocasión dije yo, y es verdad, que las cosas que me enseñó mi madre son las que perduran más en mí, porque como están grabadas al fuego en el corazón nos llega su calor hasta las raíces del alma”.

En los bancos dispuestos hoy mirando al Señor Cautivo me he sentido muy contento al ver a tantas madres cumplir con la devoción de siempre. Ellas no miran las redes sociales, ni los programas cofradieros, ni hay tampoco carteles por las calles que lo anuncie en los escaparates, pero saben que hoy en el calendario de la Cuaresma es un día especialmente señalado, el del Señor Cautivo.

Es, utilizando las palabras de Siurot, el día que deberíamos dedicar con más empeño a nuestras madres en estas jornadas que nos llevan a la Semana Santa, pues ellas son las que nos enseñaron el camino de la fe, luego lo hemos dirigido por alguna hermandad o no, porque se haya preferido participar de las hermandades desde la nómina de la devoción que es más numerosa y no menos importante que la de los cofrades pues mantienen en verdad al Dios en la calle acogiéndolo del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección.

Me he sentido contento viendo como nuestras madres cristianas nos enseñan el camino de la fe, el de la cercanía al Dios que es madera de fe, que lo mismo que está en San Pedro le vemos en tantos otros puntos de la ciudad, unos promovidos por las hermandades, otros que mantienen los devotos en las iglesias.Luego, no olvidó saludar a la Virgen de la Cinta. Dejó su último rezo al Señor de Pasión, al que tantas veces esperó por Madre Ana los Martes Santo y hoy lo hace en mi casa en San Pedro.