La macrocolecta de sangre en la Casa Colón finaliza con más de 300 bolsas de sangre

Huelva regala una inyección de vida. La tradicional macrocolecta previa al verano del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva, celebrada los pasados días 27 y 28 en la Casa Colón, concluyó con 301 bolsas de sangre, 18 donaciones de plasma, siete tipajes para donación de médula ósea, 28 nuevos donantes y una afluencia de 378 donantes. Son datos que, según la coordinadora de Donación del Centro de Transfusión de Huelva, Sonsoles Gómez, "cubren nuestras expectativas, pero son tímidamente más bajos de lo habitual".

A este respecto, conviene recordar que, tradicionalmente, la macrocolecta previa al verano se celebraba en la segunda o tercera semana de junio, "en las que, habitualmente, tenemos a más donantes en la capital", recuerda Gómez, quien destaca el "enorme gesto solidario, una vez más, de la ciudadanía onubense".

El objetivo de las citadas jornadas de extracción de sangre es anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos con vistas al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones. De este modo, desde el centro persiguen que los hospitales onubenses tengan garantizada la disponibilidad de componentes sanguíneos y puedan mantener su actividad con total normalidad.

Por ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva ha reforzado en verano las colectas de sangre en las zonas costeras, del mismo modo que también lo ha hecho en la Sierra onubense. En estas zonas, con mayor afluencia en los meses de verano, habrá un mayor desplazamiento por parte del equipo del centro, dado que "nuestro objetivo es mejorar la accesibilidad del donante", explica Sonsoles Gómez.

Dicho refuerzo se traducirá en que, a partir del 18 de julio y hasta el 31 de agosto, el Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, estará abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y permanecerá cerrado en horario de tarde (15:30 a 21:00 es el habitual horario por las tardes durante el resto del año).

Sobre la labor altruista que supone la donación, la coordinadora de Donación del Centro de Transfusión de Huelva pone de manifiesto la "importancia" de este acto de "solidaria y empatía", el cual se antoja "imprescindible" para todas las actividades asistenciales que requieren de transfusiones de sangre. Por ello, recuerda que "una simple donación, un proceso que no dura más de 20 minutos, puede ayudar a hasta tres personas".

En este punto, conviene recordar que los hombres de entre 18 y 65 años pueden donar cuatro veces al año con dos meses de distancia entre una donación y otra, mientras que las mujeres de esta misma franja de edad pueden hacerlo tres veces en el año y con una separación también de dos meses. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y la nueva APP Salud Andalucía, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

¿Dónde puedes donar sangre en julio?