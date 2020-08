Informes jurídicos concluyen que la limpieza anticovid de los colegios compete a la Junta

El informe de Paymogo defiende que “si bien las competencias en materia de mantenimiento y limpieza de los centros escolares de Paymogo son del ayuntamiento, su alcance más allá de la gestión ordinaria es competencia de la administración autonómica, entidad que a través de sus órganos sanitarios son los autorizados en el establecimiento de criterios de desinfección y procedimientos oportunos para la consecución de los fines que se persiguen”. Por ello, “ninguna administración puede, al amparo de unas obligaciones jurídicas, imponer unos criterios si quien tiene la potestad de derecho no asume las obligaciones económicas que se deriven de esa imposición, y mucho menos si las mismas no son sometidas a pacto preceptivo entre las administraciones afectadas por la decisión, sin entrar en otras conclusiones de orden económico y presupuestario”.

Las tareas especiales de limpieza y desinfección de los distintos centros educativos dependientes de las administraciones locales no son competencia de los ayuntamientos . Así lo afirman distintos informes jurídicos consultados por Huelva Información . Tras la orden emitida por la Consejería de Educación a los consistorios de la comunidad por la que instaba a realizar las labores propias de limpieza y desinfección anticovid de cara al inicio del curso escolar así como al mantenimiento de estos trabajos durante el año, los ayuntamientos, especialmente los de menor población y por lo tanto capacidad económica, reclamaron a la Consejería dotación presupuestaria y personal con los que hacer frente a unas competencias que consideraban que no les correspondía. Junto a ello, varios municipios de la provincia de Huelva así como la propia Diputación solicitaron a sus servicios jurídicos que analizaran las nuevas instrucciones para depurar el grado de competencias asumibles. La respuesta en todos los casos ha sido idéntica: no es responsabilidad de los ayuntamientos.

María Dolores Fernández: “No podemos abrir un colegio con 8 botes de gel y 300 mascarillas”

Paymogo es uno de los municipios que ha solicitado informes jurídicos que avalan que el coste de las medidas excepcionales de limpieza de los centros escolares deben ser asumidas por la Junta. “La ley es taxativa y clara, me niego a pensar que nadie en la Junta de Andalucía no lo sepa”, señala su alcaldesa, María Dolores Fernández. La regidora onubense defiende que “los ayuntamientos no nos negamos a colaborar y ayudar en una cuestión tan importante como es la salud pública de nuestros niños”, si bien reclama “colaboración, comunicación y ayuda por parte de la administración que tiene las competencias porque se nos pide a los ayuntamientos que asumamos unas funciones para las que no tenemos recursos”. En el caso de Paymogo, el presupuesto actual destina “el 5,18% a la limpieza escolar”, mientras que las medidas especiales de desinfección anticovid ascendería “al 15,54% y eso para las cuentas de un ayuntamiento es un desequilibrio inasumible”. Además de cuestiones económicas, Fernández alude a “la responsabilidad que debemos tener todos porque si ocurre un contagio no hablamos de colores políticos, sino de sentido común y habría que tener muy claro de quien es la responsabilidad”. En este sentido, sostiene que “no podemos abrir un colegio con 8 botes de gel y 300 mascarillas” por lo que anticipa que “en este escenario no veo claro que el curso vaya a comenzar en la fecha que dicen”.