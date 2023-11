El libro 'El alma oculta de Huelva' pone en valor el patrimonio de la ciudad

La ruta de las palabras II. El alma oculta de Huelva es un libro pionero, coordinado por el escritor Ramón Llanes y editado por Pábilo Editorial, que pone en valor a través de una amplia gama de estilos literarios el enorme patrimonio histórico, artístico, social, cultural y etnográfico de todas las aldeas y núcleos poblacionales de la provincia onubense.

El proyecto nació como continuación de Huelva: la ruta de las palabras, libro editado en 2021 y que, bajo la misma filosofía, recorre literariamente los 80 municipios que componen la provincia onubense. En esta ocasión, casi cien autores han dado forma a textos de distintos géneros que retratan al centenar de lugares, muchos ellos parte de la Huelva vaciada, que completan la identidad y el sentido de Huelva. Así lo explica Ramón Llanes en el prólogo del libro: “Este es el resultado pasional de más de cien sociedades ocultas traídas a la luz por su propia gente, por los latidos y las adversidades de la tierra que aman, seres apegados a la franqueza, al dolor y al placer que produce pertenecer a lugares tan originales como estos donde pocos pueden decir que nacieron y muchos se pasan la vida presumiendo de ser nativos, con todo orgullo”.

Asimismo, la obra está ilustrada con fotografías de cada población, mezcla textos históricos, poesía, relatos… Y con todo ello, nace un libro patrimonial de 502 páginas que aspira a convertirse en imprescindible para conocer aún mejor la esencia onubense y para servir de herramienta de promoción turística.

“Teníamos que hacerlo. Con el anterior libro de Huelva: la ruta de las palabras se cubrió ochenta veces la provincia en sus identidades, verdades, nostalgias, historias y costumbres, y nos pareció que todo quedaba dicho y hecho. Pero no habíamos acabado la obra, existe otra alma oculta no descrita y casi olvidada que está en nuestras fibras. Teníamos que hacerlo, teníamos que tratar de la sentimentalidad y el corazón de ese otro mundo formado por lugares pequeños, núcleos que parecen desordenados, aldeas perdidas, pedanías, entidades locales autónomas, poblaciones casi sin nombre, donde persiste la vida a pesar de las inclemencias y de los vacíos. A esos pueblos (que no son municipios) nos referimos en esta configuración etnográfica”.

La ruta de las palabras II. El alma oculta de Huelva estará disponible a partir de este viernes 17 de noviembre en librerías de toda España, la plataforma Todos tus libros y la tienda online de Pábilo Editorial, y la presentación inaugural se llevará a cabo en el salón de plenos de la Diputación Provincial de Huelva el jueves 23 de noviembre a las siete de la tarde. A partir de ahí, las palabras seguirán de ruta para descubrir en todos los rincones onubenses ‘El alma oculta de Huelva’.

La ruta de las palabras II. El alma oculta de Huelva cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huelva y, además, tiene un carácter solidario, ya que autores y Pábilo Editorial han donado los derechos a Feafes Huelva Salud Mental con el objetivo de dotar de recursos a esta asociación para que continúe con su impagable labor de atención a usuarios, ruptura de estigmas y visibilización de esta pandemia del siglo XXI.