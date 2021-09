La leyenda imposible del 'Sleepy Hollow' onubense

Manuel Luis de Guzmán y Manrique de Zúñiga, era el VII marqués de Ayamonte y IV marqués de Villamanrique a principios del siglo XVII. Tenía poder social y económico como todo personaje de su época y mandó construir un hermoso palacio que pasaría a la historia por los sucesos que en su interior tienen lugar. Es un palacio con un patio interior por el que podían acceder los carruajes y tenían un amplio zaguán. El patio es el eje de la vida en la casa en torno al cual orbitan las habitaciones y surge la escalera que permite la subida a las plantas superiores. De su fachada destacan las rejas de forja características y su balcón superior.

Pero no todo fueron parabienes y en el año 1640 se acusó al marqués de separatista implicado en la conjura de secesión de Andalucía, fue detenido y conducido antes la “justicia” de la época. Entre tanto también se le acusó de haber entregado unos documentos que impidieron la reintegración de la corona portuguesa a España, lo cual era considerado como delito de alta traición y penado con la muerte.

Así se dictó sentencia y Manuel Luis de Guzmán era condenado a morir decapitado, pese a que se trató de evitar la pena no se pudo evitar y poco tiempo después perdía su aristocrática cabeza.

Cuenta la triste historia del marqués que allí mismo, en su casa señorial, se ejecutó la sentencia, aunque yo me permito dudarlo pues solía llevarse a cabo el lugar de escarnio público.

Sea como fuere, desde la muerte del marqués, su espectro se pasea por los bellos pasillos de la casa, como si aún lo hiciera en vida mientras los asombrados testigos escuchan el resonar se sus botas sobre el pulido suelo.

Un fantasma que deambula por lo que antaño fue su hogar y que se niega a aceptar que su realidad ya no está entre los vivos.

Fantasmas en el Castillo de Ayamonte

Sobre un promontorio al que hay que subir en un agradable paseo encontramos en Ayamonte las ruinas de un viejo castillo desde la que se divisa toda la ciudad, en este castillo son numerosos los testigos que nuevamente dicen haber escuchado y tenido todo tipo de experiencias paranormales, desde gritos, susurros extraños, voces que surgen de la nada o el galopar de caballos que hace siglos que no ve este lugar.

Son los cementerios lugares donde usualmente no ocurre nada, tan lúgubres lugares de eterno reposo, son normalmente remansos de paz y descanso..., ¿o no? En Ayamonte encontramos su camposanto en un lugar inusual: en el sector alto del pueblo; allí se reverdecen, cual ejército espectral de Lorear, viejas batallas, gritos guerreros y el fragor de una batalla de la que ya no queda ni el recuerdo y si, solamente, los ecos del dolor y las pérdidas de toda guerra entre hermanos. Los comentarios incluso nos hablan de los testimonios de los sepultureros que han llegado a ver espectros, fantasmas, vagando vestidos de época por el camposanto, algunos con las heridas frescas de la batalla y otros con el cuello seccionado por los horrores de la guerra...

En una de las calles más antiguas de la localidad ayamontina encontramos las por todos llamada “casa maldita”, en su interior y en árbol que domina su patio uno de sus modernos habitantes contempló con horror como de él pendía una persona ahorcada a la vieja usanza. Otro testimonio nos dice: “Cuando era joven, dormía y me desperté con algunos ruidos. Fue cuando vi algo que me dejo de piedra: un cuerpo de hombre con cabeza de perro. Desperté a mi madre y a mi hermana, pues notaba que aquella criatura iba a tocar a mi madre”. Actualmente los fenómenos siguen sucediendo en aquel viejo inmueble donde las visiones de otros tiempos son usuales y donde se manifiestan unas aversiones a símbolos cristianos como los crucifijos que llenan de terror a sus actuales moradores.

Consulta más misterios en Huelva Sobrenatural, de José Manuel García Bautista. Niebla Ediciones.