Cuenta atrás final para el lanzamiento del Miura 1 desde Mazagón

Las instalaciones del INTA en El Arenosillo entrarán en la historia en los próximos meses. PLD Space ultima los detalles del lanzamiento del Miura desde Mazagón en el primer trimestre de 2023. Entre enero y marzo despegará desde suelo onubense el primer cohete de estas características de fabricación española. La empresa promotora del lanzamiento ha reservado tres ventanas para el primer trimestre de 2023. El acontecimiento tiene fecha que, según explican desde PLD, es flexible por las variables a las que se enfrenta una operación de estas características. De hecho, el despegue del Miura 1, como cualquier vehículo de sus características, requiere de una serie de condiciones especialmente meteorológicas que no son programables por lo que el lanzamiento se planifica con tres posibles fechas para asegurar.

Semanas antes será ensamblado y trasladado a Teruel, donde se encuentran las instalaciones que ha utilizado la empresa para el ensayo de todos los elementos. Tras las últimas verificaciones viajará hasta Huelva. En el INTA quedará ubicado hasta la primera de las tres fechas previstas. Si no es posible por cualquier circunstancia se repetirá todo el proceso previo al lanzamiento en las siguientes hasta completar el despegue. En los últimos días la compañía anunció que se encontraba ya con las pruebas de los anclajes verticales del dispositivo de despegue.

El lanzamiento se desarrollará a puerta cerrada por seguridad. No obstante está previsto que se haga de noche por lo que si la visibilidad es alta será fácil distinguir su estela en el despegue y durante el vuelo por parte de los onubenses y aficionados que se encuentren en las inmediaciones.

✅Hemos realizado con éxito las pruebas funcionales del sistema de sujeción de la plataforma de lanzamiento de #MIURA1. ✅We have successfully performed the functional tests of the #MIURA1 launch pad hold-down system. pic.twitter.com/dlT7aNoLnN — PLD Space (@PLD_Space) December 1, 2022

El Miura 1 es un lanzador reutilizable que podría llevar pequeños satélites para ponerlos en órbita. De esta manera, España se va a incorporar al pequeño y exclusivo grupo de países con capacidad para enviar cohetes al espacio. Lo hará desde Huelva que reúne las mejores condiciones para este tipo de lanzamientos de toda Europa. El cohete tiene capacidad para llevar al espacio pequeñas cargas de hasta 100 kilos. De aproximadamente 12 metros de altura, está previsto que alcance 153 kilómetros después de su lanzamiento, que se realizará desde el complejo de El Arenosillo. El lanzador retornará mediante paracaídas a las aguas del Atlántico, a unos 70 kilómetros del punto de lanzamiento, desde donde será recogido por un barco.

La elección de Huelva no es casual. En la base onubense el 85% de los días reúnen las condiciones óptimas. El clima en la base de lanzamiento cuenta con cielos soleados y temperatura templada, dos cuestiones clave. De este modo, se reducen al mínimo las posibilidades de las cancelaciones y los retrasos debidos a las inclemencias del tiempo. No obstante, por protocolo hay reservadas tres fechas posibles. Por experiencia no hay un espacio mejor en el territorio nacional. Desde Mazagón se han lanzado hasta la fecha más de 550 cohetes de sondeo. No obstante, ninguno de las dimensiones y complejidad del Miura 1.

Miura 1 es el predecesor de Miura 5, un modelo más avanzado que ya podría ser utilizado comercialmente con clientes públicos y privados, y cuyo objetivo será enviar al espacio satélites para telecomunicaciones, defensa e investigación científica. Este segundo modelo, que también será reutilizable, podrá llevar una carga de hasta 450 kilos y se lanzará previsiblemente en 2024 desde la Guayana Francesa, donde tiene sus instalaciones la Agencia Espacial Europea.

El lanzamiento desde Huelva es un hito para PLD Space y también para las instalaciones onubenses. La cuenta atrás comenzó con la prueba definitiva en septiembre en Teruel, en la que se testaron todos los sistemas integrados para verificar que el proceso es seguro. El despegue final es el resultado de años de trabajo de PLD Space y un hito para España y Europa al ser la primera empresa privada en la historia de Europa que lo ha conseguido. Este éxito ayuda a situar a España en una “posición de fortaleza” en la carrera espacial europea. “El mercado se acelera y estamos muy satisfechos de ser la primera empresa en Europa que tiene un cohete listo para volar.”, explica Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space. “Este hecho convierte a nuestro proyecto en estratégico no solamente para nuestro país sino para Europa y es una referencia clara de la rentabilidad de invertir en innovación y atracción de talento”.