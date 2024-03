“Es lamentable la fuga de talento en el SAS por ausencia de contratos más estables cuando el déficit es estructural”

–El próximo 6 de marzo se celebran las elecciones sindicales para elegir a los representantes de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad pública. ¿Qué balance hace de estos últimos cinco años como presidente del Sector de Sanidad de CSIF Andalucía?

–Han sido años complicados. Nadie podía imaginar que nos enfrentaríamos a una pandemia. Fueron los profesionales de la sanidad los que vivieron en primera fila sus consecuencias y los que arriesgaron sus vidas por prestar un servicio esencial. Pero ello nos sirvió para poner negro sobre blanco el enorme déficit estructural de las plantillas de profesionales en el sistema sanitario público.

–¿Cree que el Pacto por la Mejora de la Atención Primaria en Andalucía firmado el pasado mes de mayo es la solución a los problemas que arrastra este nivel asistencial?

–Llegar a este acuerdo no ha sido nada fácil por el montante económico que supone y vamos a estar vigilantes para que se cumplan en su totalidad las medidas pactadas para mejora de condiciones laborales, subidas salariales e incorporación de más categorías. El pacto era muy necesario, ya que la Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y está colapsada. Y lo hemos conseguido gracias a la presión de CSIF.

–La falta de personal en el SAS es una de sus denuncias recurrentes y, en cambio, tanto la consejera de Salud como el propio presidente de la Junta insisten en que nunca ha habido en el sistema tantos profesionales. Alguien no hace bien las cuentas ¿no?

–El déficit de plantillas, tanto en Atención Primaria como en los hospitales, es estructural. La propia Inspección de Trabajo está exigiendo actualmente a la Administración que evalúe las cargas de trabajo de los profesionales y adopte medidas correctoras ante la falta de personal, que nosotros hemos denunciado a través de nuestra campaña ‘No más zuecos vacíos’, con la que hemos puesto de manifiesto la falta sistemática de sustituciones en el SAS, que satura los centros y llega a convertirse desgraciadamente en caldo de cultivo de agresiones a profesionales.

–Entonces, ¿este aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios es, a su juicio, fruto de esa falta de personal?

–Por supuesto, la falta de personal favorece este tipo de episodios. Nunca está justificado descargar la ira hacia los profesionales. Es necesario contar con los recursos humanos suficientes y reforzar las medidas preventivas para acabar con estos episodios de violencia, ante los que exigimos tolerancia cero.

–Más de un millón de andaluces aguardan en una lista de espera. ¿Cómo valora esta cifra?

–La gestión de la Consejería de Salud y Consumo es manifiestamente mejorable. Hay que reducir las listas de espera y para ello es condición sine qua non poner a funcionar los servicios públicos al cien por cien. La solución no pasa por externalizar servicios del sistema sanitario andaluz y recurrir a la sanidad privada, sino por reforzar la pública.

–La propia Consejera de Salud y Consumo ha reconocido que la Bolsa única del SAS no funciona bien.

–Así es. CSIF defiende la bolsa como instrumento que garantiza la transparencia, así como un modelo de baremo homogéneo y de procedimiento único. No obstante, es cierto que debe ser una herramienta ágil y eficiente, con listados actualizados, algo que actualmente no ocurre y condena a miles de profesionales a no poder optar a un puesto de trabajo en el SAS.

–Cada vez son más los profesionales que huyen de Andalucía para trabajar a otras comunidades o al extranjero. ¿Cómo se soluciona eso?

–La fuga de talento es lamentable. Son necesarios contratos más estables y atractivos para que los profesionales no se vayan fuera. Ésta ha sido otra de nuestras líneas de acción sindical. Y lo que no vale es que las Administraciones se echen las culpas unas a otras, en función de las competencias que ostentan, y que el problema siga sin resolverse.

–Otra de las grandes reivindicaciones de los trabajadores en el SAS es una carrera que dé posibilidades de progresar profesionalmente. ¿Cómo avanza en este objetivo el acuerdo al que han llegado en Mesa Sectorial sobre carrera profesional?

–Hemos estado años luchando por un nuevo modelo de carrera profesional para todas las categorías del SAS y lo hemos conseguido. Firmamos un acuerdo histórico con la Administración andaluza en abril de 2022, que por primera vez posibilitaba la carrera profesional a las categorías de gestión y servicios y al personal interino. No nos conformamos y cerramos otro acuerdo en mayo de 2023 con el que alcanzamos la progresión económica en la carrera sólo a través de los servicios prestados, sin necesidad de acreditación. Hemos puesto fin a la situación injusta en la que estaban más de 60.000 profesionales. Estos acuerdos llevan la marca de CSIF.

–¿Se le queda en el tintero alguna propuesta de su organización para los profesionales de la sanidad pública?

–Dos cosas: Jubilación anticipada por coeficientes reductores relacionados con el estrés, la peligrosidad y la penosidad; y que haya igualdad retributiva entre el personal de la sanidad en las distintas comunidades autónomas. Por eso vamos a seguir luchando.

–¿Qué le diría a los profesionales ante las elecciones del miércoles?

–Que voten a CSIF, porque es un sindicato diferente, multiprofesional e independiente, sin ataduras ideológicas, y cuyo único interés es mejorar las condiciones de todas las categorías de la sanidad pública. La cercanía y el trabajo al pie del cañón en los centros es lo que nos define.