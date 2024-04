La Junta sigue evaluando los restos arqueológicos hallados en San Pedro y afirma que serán "preservados"

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha señalado este martes que técnicos del Ayuntamiento de Huelva y de la Junta se encuentran trabajando en la valoración de los restos hallados durante las obras del entorno de la plaza de San Pedro y que, una vez que estén las conclusiones, "se preservarán", toda vez que ha matizado que si el promotor, en este caso el Consistorio, decide ponerlos en valor in situ tendrá que hacer modificaciones del proyecto y presentarlo de nuevo a la Comisión de Patrimonio.

Así, Herrera ha subrayado que desde la Delegación estaban esperando que se produjera el hallazgo, así como se ha mostrado convencida de que se "seguirán encontrando" porque "está conjuntamente con todo el recorrido y el casco histórico de Huelva". En cualquier caso, Herrera ha afirmado que saber si los restos se pondrán o no en valor ahora mismo es "aventurarse", ya que actualmente no se sabe con exactitud "qué es lo que tenemos encima de la mesa" y que, de momento, "lo único que podemos decir es que se trata de una estructura que desconocemos porque no tenemos la valoración exacta".

Por ello, la delegada ha incidido en que "una vez que se tenga el conocimiento absoluto de lo que vamos a ir encontrando" y el Ayuntamiento decida si se pone o no en valor, esto se debe hacer "dentro del marco normativo que se exige desde la Consejería y desde la Delegación de Cultura". "O por el contrario, siempre que no se toque el subsuelo, que es lo que siempre aconsejamos a todos los promotores del casco histórico, evidentemente el desarrollo urbanístico es más fácil. Tenemos que pensar que tenemos que estar en la convivencia absoluta entre el pasado, el desarrollo urbanístico y la preservación. Nosotros somos los preservadores desde esta Delegación, lo estamos haciendo exhaustivamente con todos los restos que se están encontrando y lo hacemos desde la Comisión de Patrimonio", ha remarcado.

En este sentido, la delegada ha destacado que la Comisión de Patrimonio la componen, además de la Presidencia, a la que ella representa, también "grandes conocedores como arqueólogos, arquitectos y conservadores", que, "además, que hilan muy fino", pero que, también "hay una ley de Patrimonio y un marco normativo" al que "nos tenemos que definir".

"Por parte del equipo facultativo directivo de arqueólogos y una vez tengamos esas conclusiones habrá que seguir avanzando de la manera que nos diga el promotor. Si va a haber puesta en valor, ya lo aviso, que seguramente tendrán que hacer modificaciones del proyecto y presentarlo de nuevo a la Comisión de Patrimonio. Pero es aventurarse a no saber ahora mismo qué es lo que tenemos encima de la mesa", ha señalado.

ESTRUCTURA DE CIUDAD ANTERIOR

Respecto a qué tipo de restos se han hallado, la delegada ha insistido en que se desconoce su datación, pero que "forma parte de la estructura de ciudad en años anteriores". "Por eso he dicho que podía ser la crónica de una muerte anunciada por el hecho de donde se encuentra ahora mismo, de donde se iban a producir las obras. No es la primera vez y van a seguir saliendo. Lo que pasa es que tenemos que definir bien de qué resto se trata. Y eso lo hacen los expertos arqueólogos, que son los que nos dicen lo que está. Y después tendrá que haber una convivencia con los arquitectos que tendrán que definir si el promotor quiere hacer esa puesta en valor. Nosotros de cualquiera de las maneras siempre preservamos", ha afirmado.

Al respecto, Herrera ha explicado que "la preservación pasa por hacer una puesta en valor in situ y que esté visible para toda la ciudadanía o por el contrario que se llegue a la conclusión de que se documente, que es otra manera de hacer una puesta en valor para el futuro". "Pero eso es decisión del promotor. Nosotros no obligamos a ello nada más que a la preservación. Lo que está dentro del marco normativo. Entonces, podemos tener sospechas de lo que se ha encontrado, pero no me atrevo a definir hasta que los expertos lo digan en el papel. De qué estructura se trata, de qué fecha está datado y demás. Y después nos tendremos que sentar con el Ayuntamiento y ver de qué manera se pueda llevar esa convivencia que es difícil hacer aquí en Huelva", ha concluido.