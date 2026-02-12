La Junta firma el contrato de obra para la construcción del Hospital Materno Infantil en Huelva

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha firmado el contrato de obras del Hospital Materno Infantil de Huelva con la empresa adjudicataria, la UTE formada por Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHLA) y Construcciones Sánchez Domínguez Sando S.A., al haber obtenido la mayor puntuación conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de licitación.

Las obras cuentan con un presupuesto de 82.640.649 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 34 meses. En el proceso de licitación se presentaron 12 ofertas, todas ellas dentro del plazo previsto, que finalizó el 25 de septiembre.

El nuevo Hospital Materno Infantil de Huelva se enmarca dentro de los objetivos recogidos en el Plan de Infraestructuras 2020-2030, aprobado por el Consejo de Gobierno el 26 de febrero de 2019, y se integrará en el complejo del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, permitiendo una expansión funcional y ordenada de sus instalaciones. La programación presupuestaria prevista contempla una inversión de 16.5 millones de euros en 2026, 28.9 millones en 2027, otros 28.9 millones en 2028 y una última partida de 8.2 millones de euros en 2029.

Maqueta del hospital materno infantil. / M.G

La actuación ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de agilizar su desarrollo y puesta en funcionamiento, y el proyecto modificado ha sido supervisado por la Delegación Territorial de la Consejería en Huelva.

El nuevo edificio contará con una superficie total construida de 36.372 metros cuadrados y dispondrá de 125 nuevas camas, distribuidas entre las áreas de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental, UCI y Cuidados Intermedios. Entre sus principales dotaciones clínicas se incluyen un Área de Neonatos, Bloque Quirúrgico, Bloque Obstétrico y Urgencias de Pediatría y Obstetricia.

En el ámbito ambulatorio, el hospital contará con Hospital de Día Pediátrico y Quirúrgico, así como consultas externas de Pediatría, Ginecología-Obstetricia y Salud Mental Infanto-Juvenil. El edificio se organizará en seis niveles. El nivel 0 albergará Salud Mental Infantil y Juvenil, consultas pediátricas, hospital de día médico y atención al usuario. El nivel 1 acogerá urgencias, consultas y hospitalización de Ginecología y Rehabilitación Pediátrica. En el nivel 2 se ubicarán los bloques quirúrgico y obstétrico, junto a áreas de urgencias, neonatos y hospitalización obstétrica. El nivel 3 estará destinado al Área de Neonatología, incluyendo UCI y hospitalización convencional. El nivel 4 se reservará para espacios exteriores de juego infantil y áreas técnicas, y el nivel superior contará con helipuerto. El proyecto incorpora mejoras respecto al diseño anterior, con un incremento del 25% en el número de paritorios, un 33% más de puestos de cuidados intensivos y un 36,6% más de capacidad de hospitalización pediátrica, además de un 13% más de camas para la atención a la mujer en Obstetricia y Ginecología.

Estas mejoras permitirán un aumento de la actividad asistencial y contribuirán a la reducción de las listas de espera. Se estima que el nuevo centro atenderá anualmente más de 64.000 consultas, 21.000 urgencias pediátricas y 17.000 urgencias ginecológicas u obstétricas. Asimismo, su puesta en marcha permitirá la liberación de más de 12.000 metros cuadrados en los hospitales Juan Ramón Jiménez y Vázquez Díaz, que se destinarán a la mejora de instalaciones de Oncología, hospitalización general, Salud Mental y Urgencias, así como a la incorporación de nuevas prestaciones.

La inversión de 82,6 millones de euros está incluida en el marco 2021-2027 del Programa FEDER en Andalucía. En términos de empleo, se estima la creación de 150 puestos de trabajo directos durante la fase de construcción y 178 empleos en la fase de explotación, además del impacto indirecto asociado a la actividad generada por el nuevo centro en la provincia de Huelva.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado que “la firma del contrato supone pasar de los compromisos a los hechos y marca el inicio tangible de una infraestructura sanitaria largamente esperada por Huelva”. Asimismo, ha señalado que “la primera piedra podrá colocarse en el mes de marzo, abriendo una nueva etapa para la sanidad pública en la provincia”.

Como ha asegurado el consejero, “la construcción del Materno-Infantil es un compromiso firme del Gobierno andaluz con Huelva para mejorar la asistencia sanitaria a las familias y reforzar la atención a la mujer y a la infancia con instalaciones modernas y más capacidad asistencial”.