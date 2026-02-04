La Junta cuelga el toreo en el Museo

Alex, el artista ayamontino de los pinceles de toros, Antonio Arcos creador y modisto junto a la connivencia necesaria que la Delegación de Gobierno Andaluz en Huelva le ha prestado al tema conjuga en el espacio del Museo de Huelva una atractiva llamada al espectador.

Exposición Miradas, Trazos y Estilo / Alberto Domínguez

Una llamada donde se implican además un buen puñado de nombres de esos que miran y remiran dehesas, personajes del toro e incluso al mismo toro para meterlo dentro de sus cámaras.

Es un coctel de color y de impensada fuerza como la que derrocha a ojos del espectador. Al mismo tiempo es una exposición que une. Une al espectador de toros con el que no lo es porque la fuerza de los pinceles está desprovista de toda furia, de toda controversia; como sucede también con la imagen o la belleza de esos intuidos adornos taurinos sobre la tela o la gasa que a modo de paseíllo terminó resultando colofón de una agradable tarde en el Museo.

Exposición Miradas, Trazos y Estilo / Alberto Domínguez

Decía connivencia de la Junta de Andalucía y connivencia buena porque de ella nace toda esta apuesta de llenar un espacio museístico en torno a La Fiesta. Suele acontecer pocas veces tal magnitud de luz sobre el toreo, destinado siempre a espacios reducidos y remitido a ese círculo íntimo que se sabe gusta del tema.

Ayer tarde esa llamada de la propia Delegación del Gobierno, el órgano director de todo este mes dedicado en Huelva al toro y todo su mundo interior que partió de unas interesantes jornadas técnicas de trabajo y ahora se arrima en terrenos de la estética para dejarle a los ojos del espectador mucho que paladear con la retina.

Expectación

Sala Bellas Artes abarrotada. Discursos institucionales como está mandado y mucha apuesta y buenos propósitos por este mundo mágico de la Tauromaquia con la presencia además de varios Delegados Territoriales como fueron los de Educación, Empleo y Fomento junto a la Diputada de Cultura. También, bastantes rostros del toro en esa amalgama que brinda caras conocidas a un evento social y taurino como ayer lo significó esa muestra.

Luz, color, sentimientos, expresión, fusión. Lo expresó de este modo la Delegada Territorial de Cultura y Deporte, Teresa Herrera en las líneas que abrieron la tarde y las continuó el propio Delegado del Gobierno Andaluz, José Manuel Correa con un sinfín de merecidos agradecimientos y el especial argumento que toda su delegación ponen encima de la mesa hacia ese gran universo de la tauromaquia; argumento que no es sino extensión de toda esa declaración de principios y apoyo institucional real con el que el Gobierno Andaluz se expresa sin complejos.

Exposición Miradas, Trazos y Estilo / Alberto Domínguez

Ayer, una muestra más donde propiciar un espacio digno a la Tauromaquia desembarcó en pleno corazón de la Alameda Sundheim. Esgrimía José Manuel Correa la invitación a toda la ciudad y provincia. Lo corroboraba en sus palabras José Ángel Ruciero quien es el comisario de esta exposición que se titula: ‘Miradas, trazos y estilo’, exposición que estará abierta al público hasta el 6 de marzo y se distribuye en dos salas: la Sala de Bellas Artes, donde se encuentran las veinticinco obras pictóricas del ayamontino Alex Rodríguez, y la Sala Siglo XXI, en la que se exhiben las ochenta instantáneas, que comparten espacio con ocho piezas textiles de Antonio Arcos.

Exposición Miradas, Trazos y Estilo / Alberto Domínguez

A la triada de actos le queda aún la presentación de un trabajado libro, resumen de éste cuarto de siglo donde se han movido los Premios Taurinos de la Delegación de Gobierno y además ese remate que el 5 de marzo celebra la presente edición de los premios en el Gran Teatro de Huelva como terminó anunciando José Manuel Correa.

Exposición Miradas, Trazos y Estilo / Alberto Domínguez

Más el presente es lo que alimenta el espíritu así que ando en esa recomendación de pedirles que se pasen por el Museo Provincial y disfruten un ratito largo de mucho arte como el que hay colgado en sus paredes. Como siempre.