La vista oral del impago a los acreedores del hotel El Coto de Matalascañas se aplaza

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva tenía previsto celebrar el juicio por el impago a los acreedores del Gran Hotel El Coto de Matalascañas esta semana, entre este pasado martes 12 y la jornada de hoy. Sin embargo, un contratiempo sorprendente ha obligado a la suspensión del plenario y a su aplazamiento: no se habían citado a los testigos.

Así lo han confirmado a Huelva Información fuentes judiciales, que señalan a "problemas de personal" en la Audiencia, con coincidencia de bajas y permisos, como la causa del desliz que ha impedido la celebración de la vista oral.

Ahora toca reiniciar los trámites y llevar a efecto la citación de las personas que tienen que participar en el juicio. Cuadrar agendas no es fácil, pero las fuentes de este diario apuntan a la posibilidad de que la demora sea "mínima" y no vaya más allá de finales de febrero. Otras apuntan a que esto "no es seguro".

Se sentarán en el banquillo de los acusados el propietario del hotel, M.B.G., y dos miembros de la comisión liquidadora de la empresa, A.V.G y M.B.C., para los que la Fiscalía pide cinco años de prisión por delitos de falsedad contable y de alzamiento de bienes.

La instructora de la causa ordenó el embargo de bienes del dueño del Gran Hotel El Coto SA (Ghecsa) por valor de 900.000 euros, después de que los encausados no prestaran la fianza requerida para asegurar el pago de multas e indemnizaciones.