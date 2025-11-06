Juan Ramón Jiménez y Platero, protagonistas del nuevo complejo escultórico inaugurado en Moguer

Moguer daba este jueves la bienvenida a un nuevo conjunto escultórico dedicado a Juan Ramón Jiménez y a su entrañable borriquillo Platero, que se ubica junto a la casa-museo Zenobia-JRJ. Esta obra continúa la labor del museo al aire libre Platero Escultura, impulsado por el Ayuntamiento moguereño, que desde hace años ofrece atractivas propuestas inspiradas en diferentes capítulos de la universal epopeya del inseparable compañero del poeta.

El acto de inauguración estuvo presidido por el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, y la concejala de Turismo, Elvira Periáñez. La ejecución de la escultura corrió a cargo de Elías Rodríguez Picón, reconocido artista plástico de la provincia con un amplio bagaje profesional y una trayectoria marcada por la calidad de sus proyectos.

Juan Ramón Jiménez y Platero. / Josué Correa

La obra rinde homenaje al singular binomio formado por el Nobel de Literatura y su inseparable Platero, mediante un espectacular conjunto escultórico realizado en bronce que ahora da la bienvenida a los visitantes de la casa-museo. La composición muestra a un joven Juan Ramón Jiménez paseando por las calles de Moguer junto al burro que inspiró su elegía andaluza, una pieza llena de simbolismo y realismo, en la que el trazo delicado del autor aporta un atractivo casi mágico.

El proyecto contó con financiación del programa Munitur (Municipios Turísticos de Andalucía), complementada con fondos del propio Ayuntamiento de Moguer, y constituye un reconocimiento más a la obra universal de Juan Ramón Jiménez, reforzando al mismo tiempo el valor turístico y cultural de la localidad. La escultura de Juan Ramón pesa 175 kg y la de Platero 280 kg, formando un conjunto artístico que simboliza la amistad del poeta con su borriquillo y su permanente compromiso con la naturaleza y los más desfavorecidos.

El acto inaugural contó con la actuación del Liceo Municipal de Música de Moguer, que ha amenizado la presentación de esta nueva pieza. Con esta incorporación, el Museo al Aire Libre Platero Escultura suma ya una docena de obras de gran valor y calidad artística que recorren la ciudad que inspiró buena parte de la obra poética del Andaluz Universal.