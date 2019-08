Es una tradición que se ha recuperado con el paso del tiempo y que cuenta con una gran acogida por parte de muchos onubenses. Hace algunos años, las Fiestas Colombinas se desarrollaban durante el día, mientras que ahora es el gran recinto ubicado junto a la Ría el que acoge a cientos de ciudadanos en estas noches de verano en la que la música y la diversión en las atracciones o las casetas parece no tener fin.

Esta opción es la preferida por parte de la mayoría de onubenses, que se agolpan en la portada para posteriormente pasear con la familia o los amigos, cenar o bailar. Sin embargo, desde hace algunos años la mayor de las fiestas de Huelva cuenta con un espacio reservado para aquellos que prefieren disfrutar durante el día, o para quienes ambas opciones son iguales de válida. Así, el año pasado la Calle Marina y el barrio de Isla Chica lucieron con sus mejores galas para acoger distintas carpas en las que la gastronomía, la música y las distintas actuaciones fueron las grandes protagonistas.

En esta edición, es únicamente el barrio de Isla Chica quien acoge esta iniciativa de la mano de numerosos trabajadores de la hostelería, artistas y por supuesto, el público, que no duda en acercarse a partir de las 12:00 para tomar un refresco, echar un rato en compañía de la familia o los amigos e incluso almorzar.

Posteriormente, en el turno de tarde son muchas las personas que se acercan para disfrutar de la charanga y el cante con artistas como Rosam que actúan en un escenario dispuesto en la propia carpa.

Como novedad, este año la gastronomía ha marcado la agenda ya que el miércoles la sardina fue la gran protagonista, el martes las papas aliñás y el miércoles la paella, con la que animaban a venir a todo aquel que quisiera. En este sentido, como encargado de la cocina, Chema Martín señala que “la acogida ha sido bastante buena porque han venido más personas que otros años y esto nos hace estar muy contentos por la iniciativa, que esperamos que se siga desarrollando”.

Las familias numerosas son las que más optan por esta opción porque tienen la oportunidad de reunirse. Así lo explica Ana Leiva, que disfruta en el barrio de Isla Chica con sus nietos. Para ella, “esta es la primera vez que vengo y me está gustando porque es una opción diferente e incluso vamos a quedarnos a comer”, aunque señala que “también voy al Recinto Colombino porque así disfruto de ambas cosas con la familia”.

Mientras hay onubenses que han descubierto esta opción por primera vez, también son muchos los que ya viven estos días con tradición. Este es el caso de Antonia Trinidad, quien destaca que “venimos normalmente porque vivimos aquí al lado, aunque no almorzamos pero también venimos a las actuaciones que se celebran durante la tarde”. Junto a ella, María José Borrego opina que “el hecho de tener tan cerca las Colombinas de día es algo que me encanta y que me hace venir mucho tanto por la mañana como por las noches”.

Entorno a las 12:00, los profesionales de la carpa se disponen en las distintas barras y comienzan a trabajar para los onubenses y visitantes que se acercan. El ambiente, muy familiar, demuestra que es una iniciativa aún por desarrollarse pero que tiene encanto, que tiene vida y que ofrece la otra cara de las Fiestas Colombinas.

Mientras espera a sus amigos, Roque Rodríguez hace hincapié en que “debemos apoyar este tipo de actividades porque es una forma de reunirnos y de crear vínculos en la ciudad, motivo por el que venimos todos los días para pasar un rato agradable”. Las altas temperaturas, el buen tiempo y el ambiente festivo hacen de este barrio de Huelva una opción inmejorable para disfrutar desde primera hora.