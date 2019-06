Una investigación evalúa la estructura de los colegios de Huelva ante un terremoto para su refuerzo

Expertos de las universidades de Sevilla y Algarve (Portugal) han creado un sistema para evaluar y reforzar los colegios ante un terremoto mediante una batería de indicadores, a partir de los cuales se busca la solución para hacer más resistentes estos inmuebles según los principios de eficiencia, coste e impacto arquitectónico, aunque es una fórmula extrapolable a otro tipo de edificios, como viviendas, institutos u hospitales.

Con una aplicación informática, los expertos han analizado el comportamiento de los edificios según la normativa antisísmica, explica la Fundación Descubre en un comunicado. Obtienen los datos para conocer la respuesta estructural y el estado de daño que sufriría ante un movimiento de tierra. El método ha evaluado cómo se mejoraría el comportamiento del colegio, según diferentes sistemas de refuerzo de la estructura. La información se ha combinado con los indicadores de coste e impacto arquitectónico para buscar la mejor alternativa.

El estudio ha tomado como referente los colegios edificados en Huelva y el Algarve. "La mayoría de estos colegios fueron construidos durante la década de los 70. Por tanto, los requisitos sísmicos no eran restrictivos, siendo, en la mayoría de los casos, solo diseñados considerando las cargas gravitacionales", ha explicado la autora principal, María Victoria Requena García de la Cruz, investigadora de la Universidad de Sevilla.

El método ha sido empleado con éxito en un colegio onubense, cuyos resultados, así como las distintas fases del sistema desarrollado por este grupo de expertos, han sido publicados en la revista Plos One bajo el título 'An index-based method for evaluating seismic retrofitting techniques. Application to a reinforced concrete primary school in Huelva'.

"Muchos centros podrían ser objeto de refuerzo en su estructura, por ello una parte del trabajo ha sido cribar qué soluciones constructivas se adaptan mejor a nuestra tecnología, son más económicas y respetan el diseño del edificio para que siga siendo funcional", ha apuntado el coautor del trabajo, Antonio Morales, responsable en la Universidad de Sevilla del proyecto Persistah, financiado por el programa Interreg-Poctep, al que se acoge la investigación.

Las regiones de Huelva y el Algarve se caracterizan por una considerable actividad de terremotos, como ocurre con otros puntos de Andalucía identificados en el mapa de peligrosidad sísmica de España, por su proximidad a la falla de Gibraltar-Azores, donde entran en contacto las placas euroasiática y africana. Una exposición a los temblores de tierra que se puede agravar según el tipo de suelo donde se localice el edificio.

"En el caso de Huelva, al encontrarse cerca de la costa y la marisma, se caracteriza por la presencia de suelos blandos, que tienen un efecto multiplicador de los efectos del seismo", ha argumentado María Victoria Requena.

A ello se suma que los colegios de primaria de ambas regiones presentan vulnerabilidades sísmicas comunes. Los más antiguos, fechados en la década de los 60, siguen un sistema de muros de carga, con alto porcentaje de huecos en los muros y baja calidad de sus materiales.

El resto se basan en pilares más cortos de lo habitual y vigas de hormigón armado, las plantas bajas son más débiles al carecer de cerramiento y no apoyan directamente en el suelo, sino sobre una capa aislante, conocido este método constructivo como forjado sanitario.